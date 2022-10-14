العالم في أسبوع.. دعم حساب المواطن وانتقادات دولية لإيران وتصاعد الأزمة الأوكرانية

تواصل – فريق التحرير:

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء على الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أولا: المملكة

أعربت المملكة عن رفضها التام للتصريحات التي تحدثت عن انحيازها في صراعات دولية وتعتبرها بأنها لا تستند إلى الحقائق.

من جانبها أصدرت وزارة الخارجية بيانًا، رفضت فيه الاتهامات الموجهة إلى المملكة، مؤكدة أن مجموعة أوبك+ تتخذ قراراتها باستقلالية وفقًا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية.

أعلن حساب المواطن، قبل أيام، تفاصيل الدفعة الـ 59، حيث تم تخصيص 3.3 مليار ريال لدعم 10.2 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر أكتوبر.

وأوضح الحساب أن 78% من المستحقين تحصلوا على الدعم بالفعل.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 64 قاضيًا بديوان المظالم.

صرّح بذلك معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، رافعًا شكره وامتنانه إلى خادم الحرمين الشريفين لدعمه الدائم وأمره الكريم.

أعلنت وزارة التعليم، عن فتح باب التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات لمن أكمل صافي الخدمة 25 سنة اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى 1444/9/22هـ عبر نظام فارس، وسيكون موعد ترك العمل اعتبارًا من 1444/12/4هـ.

كشفت مصادر عن إحالة ملف قضية وفاة الطفل حسن هاشم الشعلة، التلميذ بمدرسة رياض الأطفال في حي الشويكة، بمحافظة القطيف، والذي وافته المنية داخل حافلة نقل خاصة، ظهر الأحد الماضي، إلى النيابة العامة، وفقا لـ”اليوم”.

من جهته، قال والد الطفل، إن الاهتمام بالأطفال مسؤولية مشتركة، بين الأسرة والمدرسة، متمنيًا إيقاف حالات وفيات الأطفال في الحافلات، أو غيرها، وأن يكون ذلك الحادث إنقاذًا لحياة أطفال آخرين، وألا نسمع فواجع أخرى.

ثانيًا: العالم

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن إقالة وزير المالية البريطاني كواسي كوارتينغ، ومن المقرر أن تعقد رئيسة الوزراء ليز تراس مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق اليوم .

وكواسي كوارتنج من مواليد 26 مايو 1975 هو سياسي بريطاني عضو في حزب المحافظين، وكان يشعل حاليًا منصب وزير الدولة للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية.

وقامت رئيسة وزراء بريطانيا “ليز تراس”، بتعيين الوزير جيرني هانت وزيرًا للمالية بعد إقالة الوزير السابق كواسي كوارتنغ.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه إذا استمر الهجوم على روسيا فالرد سيكون قاسيًا.

وأضاف بوتين – بعد استهداف روسيا للعاصمة الأوكرانية “كييف” بعشرات الصواريخ: “ردنا سيكون بنفس درجة التهديدات المحدقة بروسيا”، مؤكدًا أن أوكرانيا حاولت أيضًا تفجير خط أنابيب تركي.

كشف رئيس لجنة التحقيق الروسية أن مواطنين من روسيا ودول أجنبية ساعدوا القوات الأوكرانية في التحضير للهجوم على جسر جزيرة القرم.

وأشار إلى أن الشاحنة التي استخدمت في تفجير جسر القرم انطلقت من بلغاريا مرورًا بدول أوروبية.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها سجلت انخفاضًا بنسبة 10% في إصابات فيروس كورونا عالميًا، خلال الأسبوع الماضي.

يأتي هذا بعد إعلان المنظمة أنها قررت إقامة شراكة عالمية من أجل إتاحة 120 مليون اختبار من اختبارات كوفيد-19 السريعة ‏والميسورة التكلفة والعالية الجودة للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

بعد الاستفزازات المتكررة لبكين، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم، أنها تخطط لتحديث سفنها الحربية لمواجهة تهديدات الصين.

كما أعلنت الوزارة أن اختراق مجالها الجوي من قبل المقاتلات الصينية هو بمثابة ضربة أولى، مؤكدة أنها وجهت تحذيرات لبكين من استمرار انتهاكات الصين لمياهها الإقليمية الأمر الذي يحد من قدرات “تابيه” العسكرية.

نشرت منظمة العفو الدولية أسماء 23 طفلاً قُتلوا في الاحتجاجات التي اندلعت ضد النظام الإيراني وأعلنت أن “ثمن الإعفاء الممنهج” للمسؤولين الإيرانيين يُدفع من أرواح الناس، بما في ذلك الأطفال”.

وأوضح تقرير للمنظمة أنه قُتل في هذه الاحتجاجات 20 صبيًا تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا و3 فتيات تتراوح أعمارهن بين 16 و17 عامًا.

أعلنت شركة بيرن البولندية، أنه تم اكتشاف تسرب في أحد خطي دروجبا لنقل النفط دون معرفة الأسباب.

وأوضحت أنه تم اكتشاف التسرب في جزء من الأنبوب على بعد حوالي 70 كيلومترًا من مدينة بلوك بوسط بولندا، مشيرة إلى أن الخط الثاني من خط الأنابيب وعناصر أخرى من البنية التحتية تعمل كالمعتاد، حسب وكالة “نوفوستي”.

اقرأ أيضًا:

العالم في أسبوع.. إغلاق جدارة وأوبك تُخفّض الإنتاج والتوتر يتصاعد في إيران

العالم في أسبوع.. تعديل وزاري بالمملكة وتسريب غاز “نورد ستريم” في أوروبا

العالم في أسبوع.. اليوم الوطني بالمملكة وتعبئة الجيش الروسي واشتعال الأوضاع بإيران