انخفاض أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 175 ريالاً

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انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة الموافق 14 من أكتوبر 2022، خلال تعاملات الصباح في بورصة المملكة.

وسجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 200.14 ريال، فيما سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 183.46 ريال.

عيار 21 يسجل 175.13 ريال

كما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 175.13 ريال، وأسعار الذهب عيار 18 نحو 150.11 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 116.75 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 100.07 ريال

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6,224 ريال، وأسعار جنيه الذهب 1,401 ريال، وأسعار كيلو الذهب 200,140 ريال.

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