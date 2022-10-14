الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

انخفاض أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 175 ريالاً
ليُسهّل وصوله.. شيخ مسجدٍ أعمى يربط حبلاً من البيت إلى الجامع
دراسة: المحليات الصناعية تزيد خطر الإصابة بـ3 أمراض مميتة
القبض على مقيم في عسير لإيوائه بمقر سكنه 9 مخالفين لنظام أمن الحدود
عاجل.. إقالة وزير المالية في بريطانيا.. وترقب لبيان من “تراس”
للرجال.. 4 فوائد صحية في عصير الطماطم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

انخفاض أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 175 ريالاً

انخفاض أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 175 ريالاً

انخفاض أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 175 ريالاً
٠٣:٣٦:٠٩ م، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة الموافق 14 من أكتوبر 2022، خلال تعاملات الصباح في بورصة المملكة.

وسجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 200.14 ريال، فيما سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 183.46 ريال.

عيار 21 يسجل 175.13 ريال

كما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 175.13 ريال، وأسعار الذهب عيار 18 نحو 150.11 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 116.75 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 100.07 ريال

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6,224 ريال، وأسعار جنيه الذهب 1,401 ريال، وأسعار كيلو الذهب 200,140 ريال.

اقرأ أيضًا:

أسعار الذهب اليوم في المملكة.. عيار 21 يسجل 178 ريالاً

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب أسعار الذهب في المملكة الذهب سوق الذهب عيار 21

مواد ذات صلة

المزيد
بسبب انقطاع الكهرباء.. مواطن يشغل «مروحة» ببطارية سيارة! (صورة)

بسبب انقطاع الكهرباء.. مواطن يشغل «مروحة» ببطارية سيارة! (صورة)

٠٩:٤٢ م، الأثنين، ١٠ أغسطس ٢٠١٥
قيادة قوات أمن الحج: جاهزون لخدمة حجاج بيت الله الحرام

قيادة قوات أمن الحج: جاهزون لخدمة حجاج بيت الله الحرام

٠٤:١٧ م، الأربعاء، ٣١ أغسطس ٢٠١٦
مواطن يرصد عاملاً يسكن بين مُعدات بالرياض لحراستها.. و«العمل» تتدخل (صور)

مواطن يرصد عاملاً يسكن بين مُعدات بالرياض لحراستها.. و«العمل» تتدخل (صور)

٠٩:٤٧ م، الخميس، ٠٦ أبريل ٢٠١٧
«المنافسة» يُشهِّر بمؤسسة لبيع الأرز ويغرمها 3 ملايين ريال

«المنافسة» يُشهِّر بمؤسسة لبيع الأرز ويغرمها 3 ملايين ريال

٠٧:٥٠ م، الثلاثاء، ٠٥ أبريل ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *