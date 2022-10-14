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ليُسهّل وصوله.. شيخ مسجدٍ أعمى يربط حبلاً من البيت إلى الجامع
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ليُسهّل وصوله.. شيخ مسجدٍ أعمى يربط حبلاً من البيت إلى الجامع

ليُسهّل وصوله.. شيخ مسجدٍ أعمى يربط حبلاً من البيت إلى الجامع

ليُسهّل وصوله.. شيخ مسجدٍ أعمى يربط حبلاً من البيت إلى الجامع
٠٣:٣٥:٥٧ م، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في حيلة فريدة من نوعها، ابتكر شيخ مسجد أعمى، حيلة كي يستطيع الوصول إلى الجامع دون مساعدة من أحد، عبر ربط حبل بين بيته والمسجد.

ويتخذ الشيخ الضرير من الحبل وسيلة ترشده خلال ذهابه وعودته من بيته إلى المسجد، وفق صورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل ونقله موقع “العربية نت”.

تلبية نداء الرحمن

ووفق المصدر ذاته، تبيّن أن الرجل سوداني، وقام بهذه الحيلة حتى لا ينتظر مساعدة من أحد، وحتى لا يتأخر عن موعد الصلاة، وعن أداء دوره في بيت الله.

وفور انتشار الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداولها العديد من النشطاء وانهالت التعليقات المواسية للرجل، في حين أثنى العشرات على عزيمته وإرادته.

وطالب مغردون المواطنين بضرورة إيجاد طرق تسهّل على ذوي الإعاقة حياتهم.

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