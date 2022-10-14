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عاجل.. إقالة وزير المالية في بريطانيا.. وترقب لبيان من “تراس”

عاجل.. إقالة وزير المالية في بريطانيا.. وترقب لبيان من “تراس”

عاجل.. إقالة وزير المالية في بريطانيا.. وترقب لبيان من “تراس”
٠٣:٠٧:٥١ م، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن إقالة وزير المالية البريطاني كواسي كوارتينغ، ومن المقرر أن تعقد رئيسة الوزراء ليز تراس مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق اليوم .

وكواسي كوارتنج من مواليد 26 مايو 1975 هو سياسي بريطاني عضو في حزب المحافظين، وكان يشعل حاليًا منصب وزير الدولة للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية.

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