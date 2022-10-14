دراسة: المحليات الصناعية تزيد خطر الإصابة بـ3 أمراض مميتة

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كشفت دراسة حديثة أن المحليات الصناعية قد تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، والسكتة الدماغية.

والدراسة، أجراها المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية، وتضمنت بيانات من أكثر من 100000 مشارك، وفق ما نقله موقع “العربية نت”.

وفي نهاية الدراسة، قارن الباحثون عدد الحالات المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية التي مر بها الأشخاص الذين تناولوا المحليات الاصطناعية مع عدد الحالات التي عانى منها الأشخاص الذين لم يستهلكوا هذه المحليات.

أضرار المحليات الصناعية

وتبين أن من استخدموا المحليات الصناعية كثيرًا، كان لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، والسكتة الدماغية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور فيكن زيتجيان، طبيب القلب في مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في سان أنطونيو، إن “الارتباط بين المحليات الاصطناعية ومرض الشريان التاجي/السكتة الدماغية ليس مفاجئًا”.

وأضاف أن “المحليات الصناعية مرتبطة أيضًا بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وفرط شحميات الدم وزيادة شحوم الدم والسمنة”.

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