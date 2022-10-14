الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

القبض على مقيم في عسير لإيوائه بمقر سكنه 9 مخالفين لنظام أمن الحدود
عاجل.. إقالة وزير المالية في بريطانيا.. وترقب لبيان من “تراس”
للرجال.. 4 فوائد صحية في عصير الطماطم
«العفو الدولية» تكشف عدد قتلى الأطفال على يد النظام الإيراني
«الأكبر منذ 2015».. تراجع ميزان السلع التجارية للاتحاد الأوروبي بمقدار 51 مليار يورو
خطبتا الجمعة بالمسجدين الحرام والنبوي: احذروا الشيطان.. وأحسنوا عبادة الله

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

القبض على مقيم في عسير لإيوائه بمقر سكنه 9 مخالفين لنظام أمن الحدود

القبض على مقيم في عسير لإيوائه بمقر سكنه 9 مخالفين لنظام أمن الحدود

القبض على مقيم في عسير لإيوائه بمقر سكنه 9 مخالفين لنظام أمن الحدود
٠٣:٣٤:٥٧ م، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

ألقت قوة المهمات والواجبات الخاصة بمنطقة عسير القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية لإيوائه في مقر سكنه 9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص ومن آواهم إلى النيابة العامة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير إن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى:

1- السجن مدة 15 سنة.

2- غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

3- مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.

4- التشهير به.

الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

وأضاف أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

اقرأ أيضًا:

«دهس فتاة بأبها» يتصدر التريند.. وبيان شرطة عسير يحسم الجدل

الكلمات الدلالية:
المقيمين في عسير شرطة عسير عسير مقيم

مواد ذات صلة

المزيد
موجز الصباح| مقترح بتوفير مساكن في الأحياء القديمة.. والتحقيق مع موظف بسبب «الشماغ»

موجز الصباح| مقترح بتوفير مساكن في الأحياء القديمة.. والتحقيق مع موظف بسبب «الشماغ»

١٠:٤٠ ص، الخميس، ١٨ أغسطس ٢٠١٦
بالإنفوجراف.. 6 أعراض لنزلات البرد الصيفية.. أسبابها والوقاية منها

بالإنفوجراف.. 6 أعراض لنزلات البرد الصيفية.. أسبابها والوقاية منها

٠٧:٥٨ ص، الأثنين، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
روسيا وأوكرانيا.. من المسؤول عن حرب الغذاء وارتفاع أسعار الحبوب؟

روسيا وأوكرانيا.. من المسؤول عن حرب الغذاء وارتفاع أسعار الحبوب؟

٠٨:٢٩ ص، الأحد، ١٢ يونيو ٢٠٢٢
برسوم رمزية.. «الخارجية» و«إنجاز» يتعاونان لتسهيل إصدار التفويض الإلكتروني وخدمات التأشيرات

برسوم رمزية.. «الخارجية» و«إنجاز» يتعاونان لتسهيل إصدار التفويض الإلكتروني وخدمات التأشيرات

٠٦:٢٥ م، الأربعاء، ١٧ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *