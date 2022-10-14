القبض على مقيم في عسير لإيوائه بمقر سكنه 9 مخالفين لنظام أمن الحدود

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ألقت قوة المهمات والواجبات الخاصة بمنطقة عسير القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية لإيوائه في مقر سكنه 9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص ومن آواهم إلى النيابة العامة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير إن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى:

1- السجن مدة 15 سنة.

2- غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

3- مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.

4- التشهير به.

الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

وأضاف أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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