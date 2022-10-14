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«العفو الدولية» تكشف عدد قتلى الأطفال على يد النظام الإيراني

«العفو الدولية» تكشف عدد قتلى الأطفال على يد النظام الإيراني

«العفو الدولية» تكشف عدد قتلى الأطفال على يد النظام الإيراني
٠٣:٠٤:٣٧ م، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت منظمة العفو الدولية أسماء 23 طفلاً قُتلوا في الاحتجاجات التي اندلعت ضد النظام الإيراني وأعلنت أن “ثمن الإعفاء الممنهج” للمسؤولين الإيرانيين يُدفع من أرواح الناس، بما في ذلك الأطفال”.

وأوضح تقرير للمنظمة أنه قُتل في هذه الاحتجاجات 20 صبيًا تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا و3 فتيات تتراوح أعمارهن بين 16 و17 عامًا.

الأطفال يتوزعون بين المحافظات الإيرانية المختلفة

وأعلنت أن معظم هؤلاء الأطفال قتلوا بطلقات نارية و4 منهم بجروح قاتلة، حيث قُتل 10 أطفال في محافظة سيستان-بلوشستان، و5 أطفال في طهران، و4 أطفال في أذربيجان الغربية، وطفل واحد في كل من محافظات البرز، وكرمانشاه وكهكيلويه وبوير أحمد، وزنجان.

من جهتها، دعت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، مرة أخرى، إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإصدار قرار بإنشاء آلية دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولین الإيرانيين، مشيرة إلى أن “ثمن الإعفاء الممنهج” للمسؤولين الإيرانيين يُدفع بأرواح الناس، بما في ذلك الأطفال”.

وكانت منظمة العفو الدولية قد طلبت، في وقت سابق، من قادة العالم في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يدعموا على الفور طلب إنشاء آلية تحقيق ومساءلة دولية مستقلة للتصدي لإفلات منتهكي حقوق الإنسان في إيران من العقاب.

ووثقت منظمة العفو الدولية مقتل ما لا يقل عن 144 شخصًا بين 19 سبتمبر  و3 أكتوبر  خلال انتفاضة الشعب الإيراني ضد النظام الإيراني.

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