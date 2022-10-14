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للرجال.. 4 فوائد صحية في عصير الطماطم

للرجال.. 4 فوائد صحية في عصير الطماطم

للرجال.. 4 فوائد صحية في عصير الطماطم
٠٣:٠٥:٠٥ م، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يلينا سولوماتينا، إن عصير الطماطم به 4 فوائد صحية للرجال.

ووفق الخبيرة ذاتها، فإن هذه الفوائد هي:

1 – تحسين عملية الهضم.

2 – تحسين حالة بشرة الوجه.

3 – إبطاء أمراض البروستاتا.

4 – عدم زيادة الوزن لاحتوائه على سعرات حرارية قليلة. وفق موقع “روسيا اليوم”.

وأضافت الخبيرة الروسية أن عصير الطماطم يحتوي على نسبة عالية من مادة الليكوبين، التي تعزز الغشاء المخاطي، وتؤثر إيجابيا في عملية الهضم، وتُحسِّن حالة بشرة الوجه، كما أنه مفيد لصحة الرجال.

فوائد عصير الطماطم

وتابعت: “عندما درس العلماء صبغة الكاروتين، حصلوا على نتائج مشجعة جدًا في مجال إبطاء أمراض البروستاتا لدى الرجال”.

وأكملت: “لوحظ أن الذين يتناولون عصير الطماطم بصورة منتظمة، يتحسن لون بشرتهم، وبالإضافة إلى ذلك يحتوي هذا المشروب على سعرات حرارية قليلة، مقارنة بعصائر الفواكه وحتى عصائر الخضراوات”.

وفي الوقت نفسه، حذرت الخبيرة من الإفراط في تناول عصير الطماطم؛ لأنه يحتوي على نسبة عالية من الأملاح.

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