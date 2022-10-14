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الجامعة العربية تعرب عن رفضها للتصريحات الصادرة ضد المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس
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الجامعة العربية تعرب عن رفضها للتصريحات الصادرة ضد المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس

الجامعة العربية تعرب عن رفضها للتصريحات الصادرة ضد المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس

الجامعة العربية تعرب عن رفضها للتصريحات الصادرة ضد المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس
٠٢:٣٢:٤٦ م، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن استنكاره ورفضه للتصريحات الصادرة ضد المملكة العربية السعودية في أعقاب صدور قرار “أوبك بلس” بتخفيض جزئي لإنتاج النفط بالدول الأعضاء في المجموعة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، في بيان اليوم، إن تلك التصريحات تبتعد عن الحقائق ولا تتأسس سوى على تسييس كامل لقرارات اقتصادية بحتة يعلم الجميع أنها ضرورية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الخطرة التي يواجهها.

وأشاد المتحدث بالنهج السعودي المتوازن والمشهود له في استقرار أسواق النفط والمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة إزاء القضايا السياسية الإقليمية والدولية.

قرار «أوبك+» اقتصادي بحت.. وليس له جوانب سياسية

كان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، قد أكد أن قرار مجموعة أوبك+ اقتصادي بحت وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء.

وأضاف أن دول أوبك+ تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب، مضيفا أن دول أوبك+ تسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين.

وأكد وزير الخارجية، أن العلاقة مع واشنطن إستراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة، والتعاون العسكري بين الرياض وواشنطن يخدم مصلحة البلدين.

ولفت إلى أن التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن ساهم في استقرار المنطقة، مؤكدا أنه لا يوجد جوانب سياسية لقرار أوبك+، مضيفا أن دول أوبك+ تسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين.

وتابع وزير الخارجية أن العلاقة مع أمريكا قدمت فوائد كبرى للبلدين والمنطقة، ولا ننظر لأي تفسيرات سياسية تتعلق بقرار أوبك +.

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الكلمات الدلالية:
أحمد أبو الغيط أوبك بلس الأمين العام للجامعة العربية الاقتصاد الجامعة العربية النفط

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