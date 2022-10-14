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خدمة اليوم.. 6 خطوات لإصدار تراخيص السلامة
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خدمة اليوم.. 6 خطوات لإصدار تراخيص السلامة

خدمة اليوم.. 6 خطوات لإصدار تراخيص السلامة

خدمة اليوم.. 6 خطوات لإصدار تراخيص السلامة
٠٢:١٦:٥٨ م، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات إصدار تراخيص السلامة، حيث أوضحت وزارة البيئة أن هذه الخدمة تُمكّن المستفيد من طلب الكشف على الموقع المراد تشغيله لترخيصه للعمل، عن طريق بعض الخطوات والشروط:

الخطوات

1-سجل في خدمة (سلامة) كطالب ترخيص.

2-املأ الحقول المطلوبة بعد تحديد نوع النشاط.

3-ارفق المستندات المطلوبة حسب نوع النشاط والمحددة في الخدمة.

4-سدّد فاتورة سداد.

5-الموافقة على الطلب من قبل المختص.

6-طباعة الترخيص.

المتطلبات

-الهوية الوطنية.

-صورة من السجل التجاري أو السجل الصناعي.

-خطاب رسمي من الجهة الحكومية المحال منها.

-صورة من رخصة البناء.

-رسم كروكي للموقع.

-صورة من عقد الإيجار أو إثبات الملكية.

-عقد صيانة لأنظمة السلامة ساري المفعول.

-عقد صيانة المصاعد.

-وثيقة التأمين على المنشأة.

-تصريح الدفاع المدني السابق إن وجد.

 خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم 011-4925033 – 998، أو عن طريق البريد الإلكتروني: 998@998.gov.sa.

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الكلمات الدلالية:
تراخيص تراخيص السلامة خدمة اليوم وزار البيئة

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