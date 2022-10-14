الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
الجامعة العربية تعرب عن رفضها للتصريحات الصادرة ضد المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس
خدمة اليوم.. 6 خطوات لإصدار تراخيص السلامة
بالفيديو.. خطيب «المسجد النبوي»: العبادات قانون تنظيم لـ 6 ضروريات في حياة المسلم
بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: احذروا اليأس واطردوا الشيطان من حياتكم
نزهة عائلية تمنحك الهدوء والاسترخاء وتجديد الطاقة بحديقة الأمير محمد بن ناصر في جازان
«الصحة» تكشف عدد حالات الإصابة بكورونا اليوم.. وإجمالي المتعافين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالفيديو.. خطيب «المسجد النبوي»: العبادات قانون تنظيم لـ 6 ضروريات في حياة المسلم

بالفيديو.. خطيب «المسجد النبوي»: العبادات قانون تنظيم لـ 6 ضروريات في حياة المسلم

بالفيديو.. خطيب «المسجد النبوي»: العبادات قانون تنظيم لـ 6 ضروريات في حياة المسلم
٠٢:٠٤:١٧ م، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير: 

حث خطيب المسجد النبوي، فضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، المسلمين على سلوك الصراط المستقيم لتنظيم أمور دنياهم، مؤكدًا أن التقوى سبب كل خير، قائلاً: أقبلوا على الفلاح وأقبلوا على النجاة واسلكوا الصراط المستقيم.

وأوضح  “الحذيفي” أن العبادات قانون تنظيم لما يلي:

_ السلوكيات.

_ والعلاقات الاجتماعية.

_ وحقوق الناس.

_وحق المسلم لنفسه.

_وحق المسلم على إخوانه.

_وحق الصحة النفسية والأخلاق.

وأضاف: العبـادات لله تعالى هي عبـادات القلوب وعبادات الجـوارح والأعضـاء، فعبـادات القلوب أفضـل وأجل، والصحابة رضي الله عنهم فاقوا الأمة باعتنائهم وتحقيقهم عمل القلوب، فهي أساس عمل الجوارح.

اقرأ أيضا:

«الحذيفي» في خطبة المسجد النبوي: تذكّر النعم وتعظيمها يورث محبة الله والحياء منه

الكلمات الدلالية:
التقوى العبادات خطبة الجمعة خطبة المسجد النبوي خطيب المسجد النبوي ضروريات في حياة المسلم علي الحذيفي

مواد ذات صلة

المزيد
«المجلس الصحي»: 3 نصائح للوقاية من عسر الهضم

«المجلس الصحي»: 3 نصائح للوقاية من عسر الهضم

٠٣:٤٩ م، الأثنين، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
ثبات مؤشرات سوق الأسهم عند مستوى 6071 نقطة

ثبات مؤشرات سوق الأسهم عند مستوى 6071 نقطة

٠٢:٣٢ م، الثلاثاء، ٣٠ أغسطس ٢٠١٦
حساب المواطن: 5 خطوات لتقديم اعتراض على عدم الأهلية

حساب المواطن: 5 خطوات لتقديم اعتراض على عدم الأهلية

٠٦:٣٩ م، الأربعاء، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
واشنطن بوست: أمريكا تدرس توجيه ضربات عسكرية ضد الأسد

واشنطن بوست: أمريكا تدرس توجيه ضربات عسكرية ضد الأسد

١٠:٣٢ م، الثلاثاء، ٠٤ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *