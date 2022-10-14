بالفيديو.. خطيب «المسجد النبوي»: العبادات قانون تنظيم لـ 6 ضروريات في حياة المسلم

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حث خطيب المسجد النبوي، فضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، المسلمين على سلوك الصراط المستقيم لتنظيم أمور دنياهم، مؤكدًا أن التقوى سبب كل خير، قائلاً: أقبلوا على الفلاح وأقبلوا على النجاة واسلكوا الصراط المستقيم.

وأوضح “الحذيفي” أن العبادات قانون تنظيم لما يلي:

_ السلوكيات.

_ والعلاقات الاجتماعية.

_ وحقوق الناس.

_وحق المسلم لنفسه.

_وحق المسلم على إخوانه.

_وحق الصحة النفسية والأخلاق.

وأضاف: العبـادات لله تعالى هي عبـادات القلوب وعبادات الجـوارح والأعضـاء، فعبـادات القلوب أفضـل وأجل، والصحابة رضي الله عنهم فاقوا الأمة باعتنائهم وتحقيقهم عمل القلوب، فهي أساس عمل الجوارح.

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