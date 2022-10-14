بالفيديو.. خطيب «المسجد النبوي»: العبادات قانون تنظيم لـ 6 ضروريات في حياة المسلم
تواصل- فريق التحرير:
حث خطيب المسجد النبوي، فضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، المسلمين على سلوك الصراط المستقيم لتنظيم أمور دنياهم، مؤكدًا أن التقوى سبب كل خير، قائلاً: أقبلوا على الفلاح وأقبلوا على النجاة واسلكوا الصراط المستقيم.
وأوضح “الحذيفي” أن العبادات قانون تنظيم لما يلي:
_ السلوكيات.
_ والعلاقات الاجتماعية.
_ وحقوق الناس.
_وحق المسلم لنفسه.
_وحق المسلم على إخوانه.
_وحق الصحة النفسية والأخلاق.
وأضاف: العبـادات لله تعالى هي عبـادات القلوب وعبادات الجـوارح والأعضـاء، فعبـادات القلوب أفضـل وأجل، والصحابة رضي الله عنهم فاقوا الأمة باعتنائهم وتحقيقهم عمل القلوب، فهي أساس عمل الجوارح.
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