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بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: احذروا اليأس واطردوا الشيطان من حياتكم

بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: احذروا اليأس واطردوا الشيطان من حياتكم

بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: احذروا اليأس واطردوا الشيطان من حياتكم
٠١:٥٢:٠٨ م، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دعا خطيب المسجد الحرام الشيخ فيصل غزاوي، في خطبة الجمعة، إلى طرد الشيطان من حياتنا، محذرًا من اليأس والقنوط من التوبة، لأن هذا من مكائد الشيطان.

وقال إن الشيطان عدو مخادع يحرص بعد ارتكاب العبد للذنب، أن يقع في كبيرة اليأس من رحمة الله وإساءة الظن بربه والتي هي أكبر من ذنبه أصلاً.

الشيطان عدو مخادع

وأضاف أنه من أجل درء هذه المفسدة العظيمة نُهي عن تقنيط الناس من رحمة الله ومن العودة والتوبة إلى الله، وقبح بالطائع المستقيم أن يعيّر أحد بذنب.

وأشار إلى أنه مهما طال بُعد العبد عن ربه فله أن يتوب ما دام في زمن المهلة.

وتابع: “لقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجلا فقال له يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا فهل له من توبة، فرد عليه النبي قائلا: فهل أسلمت؟، فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تترك السيئات وتفعل الحسنات ويجعلها الله كلها لك خيرات”.

وأردف أن “فضل الله واسع لا تقتحمه العبارة فلا يأس من رحمة الله بل كلما وقعت من العبد ذلة أحدث لها، ويقول الله تعالى، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين”.

وقال الغزاوي إن القرآن الكريم والأذكار اليومية تبعدان غدر الشيطان وتطردانه.

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الكلمات الدلالية:
الخطبة خطبة الجمعة خطبة المسجد الحرام فيصل غزاوي

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