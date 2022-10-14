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«الأرصاد» يتوقع رياحًا مثيرة للأتربة وسحبًا رعدية ممطرة في هذه المدن
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«الأرصاد» يتوقع رياحًا مثيرة للأتربة وسحبًا رعدية ممطرة في هذه المدن

«الأرصاد» يتوقع رياحًا مثيرة للأتربة وسحبًا رعدية ممطرة في هذه المدن

«الأرصاد» يتوقع رياحًا مثيرة للأتربة وسحبًا رعدية ممطرة في هذه المدن
١٢:٤٤:٢٦ م، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار لتحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي حائل والحدود الشمالية.

السماء غائمة جزئياً

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة .

حركة الرياح على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 14-40 على الجزء الشمالي والاوسط، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً الى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وتوقع التقرير ارتفاع الموج من ربع المتر إلى متر وربع يصل الى متر ونصف على الجزء الشمالي والاوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 08-25 كم /ساعة، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى ثلاث اربعاء المتر , وحالة البحر خفيف الموج .

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