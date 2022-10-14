الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
إطلاق نار بولاية أمريكية.. والشرطة تطالب السكان بالتزام المنازل
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إطلاق نار بولاية أمريكية.. والشرطة تطالب السكان بالتزام المنازل

إطلاق نار بولاية أمريكية.. والشرطة تطالب السكان بالتزام المنازل

إطلاق نار بولاية أمريكية.. والشرطة تطالب السكان بالتزام المنازل
٠٣:٠١:١١ ص، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصيب 3 أشخاص على الأقل، منذ قليل، في إطلاق نار بولاية كارولينا الشمالية، فيما أعلنت شرطة الولاية وجود: “إطلاق نار نشط”، وطلبت من السكان التزام المنازل.

البحث عن الفاعل 

من جانبه، قال حاكم ولاية كارولينا الشمالية روي كوبر، إن سلطات تنفيذ القانون تعمل على إيقاف مطلق النار.

وحدث إطلاق النار في منطقة نيوس ريفر غرينواي، برالي في كارولينا الشمالية.

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وقائع متكررة في أمريكا

تعددت حوادث إطلاق النار والطعن في الولايات المتحدة، وفي المقابل تعالت أصوات بتعديل قانون حمل السلاح.

وفي مطلع الشهر السابق، أكدت شرطة مدينة ممفيس الأمريكية أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة بعد أن أطلق شاب يبلغ من العمر 19 عامًا النار بشكل عشوائي في المدينة الواقعة بولاية تنيسي.

وأعلن قائد شرطة المدينة، سي.جيه ديفيس، في إفادة إعلامية إلقاء القبض على إزيكيال كيلي، الأربعاء، بعد إطلاقه النار عدة مرات، وفقًا لـ”رويترز”.

وقال ديفيس: “كان هناك ما لا يقل عن ثمانية جرائم، مشيرًا إلى “سبع عمليات إطلاق نار وسرقة سيارة بولاية ميسيسيبي”.

الكلمات الدلالية:
إصابة أمريكيين إطلاق نار تعديل قانون السلاح ولاية كارولينا الشمالية

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