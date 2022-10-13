من بينها الحرس الوطني.. وظائف متاحة في 9 وزارات وهيئات بالمملكة
تواصل – فريق التحرير:
نشر حساب الوظائف الحكومية أهم الوظائف المتاحة والمنتظرة، في 9 وزارة وهيئات، كما نشر روابط التقديم على الوظائف والشروط المطلوبة في كل وظيفة من تلك الوظائف، وهي كالتالي:
– هيئة التخصصات الصحية.
للتقديم (bit.ly/3EKt5e1).
– هيئة تطوير منطقة مكة.
للتقديم (bit.ly/3MudeC0).
– الهيئة العامة للأوقاف.
للتقديم (bit.ly/3MrDblK).
– هيئة السوق المالية.
للتقديم (bit.ly/3MtEdxr).
– وزارة الحرس الوطني.
للتقديم(bit.ly/3g6luMd).
– صندوق الاستثمارات.
للتقديم (bit.ly/3EFxGxL).
– وزارة الدفاع.
للتقديم (bit.ly/3SSBmRb).
– جامعة حائل.
للتقديم (bit.ly/3RXGBOk).
– وزارة النقل.
للتقديم (bit.ly/3CSPVi8).
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