من بينها الحرس الوطني.. وظائف متاحة في 9 وزارات وهيئات بالمملكة

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نشر حساب الوظائف الحكومية أهم الوظائف المتاحة والمنتظرة، في 9 وزارة وهيئات، كما نشر روابط التقديم على الوظائف والشروط المطلوبة في كل وظيفة من تلك الوظائف، وهي كالتالي:

– هيئة التخصصات الصحية.

للتقديم (bit.ly/3EKt5e1).

– هيئة تطوير منطقة مكة.

للتقديم (bit.ly/3MudeC0).

– الهيئة العامة للأوقاف.

للتقديم (bit.ly/3MrDblK).

– هيئة السوق المالية.

للتقديم (bit.ly/3MtEdxr).

– وزارة الحرس الوطني.

للتقديم(bit.ly/3g6luMd).

– صندوق الاستثمارات.

للتقديم (bit.ly/3EFxGxL).

– وزارة الدفاع.

للتقديم (bit.ly/3SSBmRb).

– جامعة حائل.

للتقديم (bit.ly/3RXGBOk).

– وزارة النقل.

للتقديم (bit.ly/3CSPVi8).

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