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من بينها الحرس الوطني.. وظائف متاحة في 9 وزارات وهيئات بالمملكة

من بينها الحرس الوطني.. وظائف متاحة في 9 وزارات وهيئات بالمملكة

من بينها الحرس الوطني.. وظائف متاحة في 9 وزارات وهيئات بالمملكة
٠٢:٣٥:٠١ ص، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشر حساب الوظائف الحكومية أهم الوظائف المتاحة والمنتظرة، في 9 وزارة وهيئات، كما نشر روابط التقديم على الوظائف والشروط المطلوبة في كل وظيفة من تلك الوظائف، وهي كالتالي:

– هيئة التخصصات الصحية.
للتقديم (bit.ly/3EKt5e1).

– هيئة تطوير منطقة مكة.
للتقديم (bit.ly/3MudeC0).

– الهيئة العامة للأوقاف.
للتقديم (bit.ly/3MrDblK).

– هيئة السوق المالية.
للتقديم (bit.ly/3MtEdxr).

– وزارة الحرس الوطني.
للتقديم(bit.ly/3g6luMd).

– صندوق الاستثمارات.
للتقديم (bit.ly/3EFxGxL).

– وزارة الدفاع.
للتقديم (bit.ly/3SSBmRb).

– جامعة حائل.
للتقديم (bit.ly/3RXGBOk).

– وزارة النقل.
للتقديم (bit.ly/3CSPVi8).

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الكلمات الدلالية:
الحرس الوطني فرص وظائف وظائف شاغرة

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