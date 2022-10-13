الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
إطلاق نار بولاية أمريكية.. والشرطة تطالب السكان بالتزام المنازل
استدعاء ترامب للتحقيق.. ماذا يحدث؟
للعمل بالرياض.. مستشفى قوى الأمن تعلن توفر وظائف شاغرة
من بينها الحرس الوطني.. وظائف متاحة في 9 وزارات وهيئات بالمملكة
تحذير للوالدين والمربين.. عبارات مدمرة لنفسية الأطفال والأبناء
مفتي مصر: المملكة تشهد نهضة علمية كبرى

الرئيسية

 /

محليات

 /

مفتي مصر: المملكة تشهد نهضة علمية كبرى

مفتي مصر: المملكة تشهد نهضة علمية كبرى

مفتي مصر: المملكة تشهد نهضة علمية كبرى
٠٢:٢٩:٤٩ ص، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- واس:

أشاد مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام بالنهضة العلمية الكبرى التي تشهدها المملكة، وما تقدمه من خدمات جليلة من العمل والإنجاز والتطوير لخدمة أبناء الإنسانية، موجهًا التحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين “حفظهما الله”، وإلى الصروح العلمية بالمملكة وخاصة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة المشرفة على هذه الجائزة العلمية .

جاء ذلك في كلمة الدكتور شوقي علام خلال حفل توزيع جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة الذي عقد بالقاهرة.
وأشاد مفتي الديار المصرية بجهود المملكة العلمية والمعرفية، مؤكدًا اهتمام المملكة بالعلم والعلماء، وإنشاء الجامعات والكليات والمعاهد والمكتبات.

وأوضح أن المملكة ومراكزها البحثية ومكتباتها العريقة ساهمت بنصيب وافر في دعم وتنشيط وتطوير حركة الترجمة، مشيرًا إلى دور العلم والثقافة في نشر قيم السلام.

وقدم الدكتور شوقي علام، في ختام كلمته الشكر والتقدير للمملكة وقيادتها، مشددًا على أن تبادل العلم والمعرفة بين الشعوب يظل هو الجسر الأعظم للتواصل ونشر قيم المحبة والسلام عوضًا عن النزاعات والحروب.

الكلمات الدلالية:
السعودية المملكة خادم الحرمين شوقي علام مفتي مصر نهضة علمية

مواد ذات صلة

المزيد
المسجد النبوي يستعد لاستقبال مليون مصلٍ ليلة الختمة

المسجد النبوي يستعد لاستقبال مليون مصلٍ ليلة الختمة

١١:٠٢ م، الثلاثاء، ١٤ أغسطس ٢٠١٢
توقعات برياح «دافئة» وغبار يحد الرؤية على 8 مناطق

توقعات برياح «دافئة» وغبار يحد الرؤية على 8 مناطق

٠٧:٢٤ ص، الأربعاء، ٠٦ فبراير ٢٠١٩
وزير الشؤون الإسلامية: نتوقع من باكستان مقاومة التوسع الإقليمي لبعض الدول

وزير الشؤون الإسلامية: نتوقع من باكستان مقاومة التوسع الإقليمي لبعض الدول

٠٦:٥٣ م، الثلاثاء، ١٤ أبريل ٢٠١٥
تنبيهات من «الأرصاد» لسكان 3 مناطق.. أمطار رعدية ورياح نشطة حتى المساء

تنبيهات من «الأرصاد» لسكان 3 مناطق.. أمطار رعدية ورياح نشطة حتى المساء

١٢:٠٤ م، الأربعاء، ٢٩ يناير ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *