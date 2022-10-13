للعمل بالرياض.. مستشفى قوى الأمن تعلن توفر وظائف شاغرة

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أعلنت مستشفى قوى الأمن، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، توفر وظائف شاغرة، بالرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل.

المسمى الوظيفي:

مسجل الأنف والأذن والحنجرة – عيادات طب الأسرة والمجتمع:

المؤهلات والخبرات:

– شهادة الطب (MBBS) تخرج من كلية الطب المعترف بها.

– شهادة تخصص فرعي / زمالة مثل البورد السعودي أو البورد العربي أو البورد الأمريكي أو الكندي أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليا. « رخصة طبية سارية المفعول كمسجل لممارسة تخصصه في بلد المنشأ ومن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.

– الخبرة العملية ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي ، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه.

استشاري غرفة طوارئ:

المؤهلات والخبرات:

– درجة بكالوريوس الطب والجراحة من كلية طب معترف بها.

– يعد البورد السعودي أو البورد العربي أو البورد الأمريكي أو الكندي في طب الطوارئ أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليا مطلبا أساسيا معتمدًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– رخصة سارية المفعول كغرفة طوارئ استشاري لممارسة تخصصه في بلد المنشأ ومن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– الشهادة الحالية الصالحة لدعم الحياة المتقدم للصدمات أو دعم الحياة القلبي المتقدم

(ACLS) أو الحياة الأساسي (BLS) أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.

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طريقة التقديم:

أوضحت إدارة مستشفى قوى الأمن أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 13 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( هنا ).