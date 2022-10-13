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يتعلق بصفقة تويتر .. إيلون ماسك يخضع لتحقيق أمريكي
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يتعلق بصفقة تويتر .. إيلون ماسك يخضع لتحقيق أمريكي

يتعلق بصفقة تويتر .. إيلون ماسك يخضع لتحقيق أمريكي

يتعلق بصفقة تويتر .. إيلون ماسك يخضع لتحقيق أمريكي
٠٢:٠٣:٤٧ ص، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

في تطور جديد يتعلق بصفقة شراء تويتر المتعثرة منذ أشهر ، يخضع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لتحقيق أمريكي.

وذكرت شركة التواصل الاجتماعي تويتر في ملف قضائي نُشر أمس الخميس أن ماسك يخضع لتحقيق فيدرالي يتعلق بصفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار على شركة تويتر.

يذكر أن وثيقة قضائية كانت  قد أظهرت الأسبوع الماضي، تفيد أن قاضياً في ولاية ديلاوير الأميركية، أمر بوقف دعوى شركة تويتر بحق الملياردير الأميركي، حتى 28 من الشهر الجاري، للسماح لماسك بإتمام صفقة الاستحواذ.

ويأتي القرار بعد أيام من تغيير الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، المسار ووافق على شراء “تويتر” بالسعر المتفق عليه مسبقا.

وكانت وثائق كشفت أن ماسك اقترح المضي قدما في مسعاه الأصلي للاستحواذ على شركة تويتر بمبلغ 44 مليار دولار.

كما دعا إلى إنهاء دعوى قضائية رفعتها الشركة، والتي من الممكن أن تجبره على الدفع سواء أراد أم لا.

ما الهدف من تأجيل المحاكمة في قضية إيلون ماسك وتويتر لهذا الموعد؟

الكلمات الدلالية:
إيلون ماسك تحقيق أمريكي دعوى قضائية شركة تويتر صفقة تويتر

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