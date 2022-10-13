مواجهة شرسة وغير متوقعة داخل مقر الحكومة البريطانية (فيديو)

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وثق مقطع فيديو متداول، مطاردة مثيرة، جرت في مقر الحكومة البريطانية، وسط لندن، بين القط لاري، الذي يقيم في مقر حكومة بريطانيا، في “10 داونينج ستريت”، وثعلب ضال، اقتحم المقر.

محاولات للإمساك بالثعلب

وأظهر الفيديو، القط لاري يطارد الثعلب الضال في إحدى باحات المقر، ويحاول اللحاق به، بينما يراوغ الثعلب، ويحاول الاختباء في الحديقة، ثم يعاود الظهور مرة أخرى.

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في الشارع (فيديو)

مشاهدات مليونية للمطاردة

وحظى الفيديو الذي نقله موقع “sky news” البريطاني، ملايين المشاهدات، التي وصلت إلى 5 ملايين و700 ألف مشاهدة، عبر “تويتر”.



من هو القط لاري؟

القط لاري، هو قط يعيش في مقر رئاسة الوزراء البريطاني، ويحوز منصب رئيس صائد الفئران لمكتب رئيس الوزراء، حسبما أوردت الموسوعة الحرة “ويكيبيديا”.

ويعد من نوع قط عتابي بني وأبيض، فيما يعتقد أنه ولد في يناير 2007. بحلول يوليو 2016 ، عندما أصبحت تيريزا ماي رئيسة للوزراء، وقد اكتسب سمعة بأنه عنيف في تفاعلاته.