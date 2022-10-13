إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات بالضفة الغربية

تواصل – واس:

أصيب عشرات الفلسطينيين، مساء الخميس، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم بالضفة الغربية المحتلة.

اقتحام محال تجارية

وسجل عدد من حالات الاختناق بين الفلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في بلدة دورا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام جيش الاحتلال عدداً من المحال التجارية في منطقة واد أبو القمرا ببلدة دورا، أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاشم قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

استهداف متعمد

وأصيب العشرات من الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية بالإغماء والاختناق، خلال اعتداء جيش الاحتلال على مدرسة النهضة الأساسية للبنين بالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وأكدت مصادر محلية أن جيش الاحتلال أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل متعمد في باحة المدرسة، مما أدى لإصابة 17 طالباً بحالات إغماء والعشرات من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بالاختناق.

مواجهات في نابلس

وفي نابلس، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال والمستوطنين، وسط بلدة حوارة.

وأوضح مسؤول ملف الاستيطان بشمال الضفة الغربية غسان دغلس أن مستوطنين بحماية جيش الاحتلال هاجم الأهالي على الشارع الرئيس وسط حوارة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات وسط إطلاق كثيف للرصاص والغاز المسيل للدموع.

وأضاف أن عدداً من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، وغاز الفلفل، عقب استهداف جيش الاحتلال للمحال التجارية وسط البلدة.

مداهمات في جنين المحاصرة

وفي جنين، اقتحم جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم قريتي رمانة والطيبة. وذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال داهم محلات تجارية في رمانة، ودقق في هويات المواطنين واستجوبهم، مما أدى لاندلاع مواجهات.

اعتداءات في القدس المحتلة

وفي القدس المحتلة، اعتدى جيش الاحتلال على عدد من الفلسطينيين في البلدة القديمة بمدينة القدس.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال اعتدى بالضرب على مجموعة من الشبان قرب باب المجلس في البلدة القديمة، خلال تصديهم لاستفزازات مستوطن.