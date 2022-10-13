كوريا الشمالية تخترق المجال الجوي للجارة الجنوبية

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اخترقت طائرات تابعة لكوريا الشمالية، أمس، المجال الجوي لجارتها كوريا الجنوبية، وحلّقت فوق العاصمة سيول، في استفزاز جديد.

ويأتي التصعيد من بيونج يانج، بعد يوم واحد من تجربة صاروخين باليستيين بعيدي المدى، بإشراف مباشر من كيم يونج أون.

سيول تصرح

من جانبه، صرح رئيس الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أنه تم رصد 10 مقاتلات أثناء تحليقها على مسافة 25 كم شمال الحدود بين الكوريتين، بين الساعة 10:30 مساء الخميس و0:20 بعد منتصف ليل الجمعة بالتوقيت المحلي، متجاوزة الخط الذي يفعل بشكل تلقائيا ردا من الجنوب، حسب وكالة “يونهاب”.

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المرة الثانية في أسبوع

وأرسلت سول طائرات عسكرية من بينها إف-35 إيه المقاتلة، فيما تعد المرة الثانية التي تنفذ فيها طائرات حربية كورية شمالية طلعات خلال أسبوع، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وعلى الجانب الآخر، وصفت بيونجيانج اختباراتها الصاروخية الأخيرة بأنها تمارين نووية تكتيكية تحاكي السيطرة على مطارات ومنشآت عسكرية في كوريا الجنوبية، في ظل توترات عسكرية متصاعدة في شبه الجزيرة المنقسمة.