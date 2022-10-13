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شرطة عسير تقبض على مقيم لإيوائه مخالفين
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شرطة عسير تقبض على مقيم لإيوائه مخالفين

شرطة عسير تقبض على مقيم لإيوائه مخالفين

شرطة عسير تقبض على مقيم لإيوائه مخالفين
٠١:١٥:١٦ ص، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

قبضت وحدة التحريات بمركز شرطة مدينة سلطان بمدينة أبها على مقيم من الجنسية اليمنية لإيوائه في مقر سكنه مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها.

اتخاذ الإجراءات النظامية 

وحسب بيان “الأمن العام” عبر الحساب الرسمي على “تويتر”، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة.

السجن 15 عاما

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

الجرائم الموجبة للتوقيف

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
الأمن العام القبض على مقيم شركة عسير مدينة أبها نظام أمن الحدود

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