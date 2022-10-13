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«النقل» تعلن عن 40 وظيفة عبر برنامج التدريب على رأس العمل
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«النقل» تعلن عن 40 وظيفة عبر برنامج التدريب على رأس العمل

«النقل» تعلن عن 40 وظيفة عبر برنامج التدريب على رأس العمل

«النقل» تعلن عن 40 وظيفة عبر برنامج التدريب على رأس العمل
٠١:٠٢:٤٣ ص، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية” هدف” عن فتح التقديم لشغل (40) وظيفة عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) في فروع الوزارة في المجالات التالية:

– وظائف إدارية
– وظائف تقنية
– وظائف مالية
– وظائف فنية
– وظائف هندسية
– وظائف قانونية

المؤهلات المستهدفة:

– الدبلوم
– البكالوريوس

مناطق العمل:

– منطقة المدينة المنورة
– منطقة الحدود الشمالية
– منطقة الجوف
– منطقة تبوك

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على مؤهل الدبلوم أو البكالوريوس في أحد التخصصات الموضحة أعلاه.
– أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
– أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).
– لا يشترط الخبرة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1444/3/17هـ (الموافق 2022/10/13م) عبر البوابة الإلكترونية (طاقات)، ويستمر مدة أسبوعين، وللدخول على رابط التقديم: ( هنا ).

الكلمات الدلالية:
برنامج التدريب على رأس العمل صندوق تنمية الموارد البشرية صندوق هدف وزارة النقل وظائف شاغرة

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