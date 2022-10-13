«النقل» تعلن عن 40 وظيفة عبر برنامج التدريب على رأس العمل

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وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية” هدف” عن فتح التقديم لشغل (40) وظيفة عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) في فروع الوزارة في المجالات التالية:

– وظائف إدارية

– وظائف تقنية

– وظائف مالية

– وظائف فنية

– وظائف هندسية

– وظائف قانونية

المؤهلات المستهدفة:

– الدبلوم

– البكالوريوس



مناطق العمل:

– منطقة المدينة المنورة

– منطقة الحدود الشمالية

– منطقة الجوف

– منطقة تبوك

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على مؤهل الدبلوم أو البكالوريوس في أحد التخصصات الموضحة أعلاه.

– أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

– أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

– لا يشترط الخبرة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1444/3/17هـ (الموافق 2022/10/13م) عبر البوابة الإلكترونية (طاقات)، ويستمر مدة أسبوعين، وللدخول على رابط التقديم: ( هنا ).