«النقل» تعلن عن 40 وظيفة عبر برنامج التدريب على رأس العمل
تواصل – فريق التحرير:
وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية” هدف” عن فتح التقديم لشغل (40) وظيفة عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) في فروع الوزارة في المجالات التالية:
– وظائف إدارية
– وظائف تقنية
– وظائف مالية
– وظائف فنية
– وظائف هندسية
– وظائف قانونية
المؤهلات المستهدفة:
– الدبلوم
– البكالوريوس
مناطق العمل:
– منطقة المدينة المنورة
– منطقة الحدود الشمالية
– منطقة الجوف
– منطقة تبوك
الشروط:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على مؤهل الدبلوم أو البكالوريوس في أحد التخصصات الموضحة أعلاه.
– أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
– أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).
– لا يشترط الخبرة.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1444/3/17هـ (الموافق 2022/10/13م) عبر البوابة الإلكترونية (طاقات)، ويستمر مدة أسبوعين، وللدخول على رابط التقديم: ( هنا ).