8 نصائح مهمة لتعزيز الصحة النفسية للطفل.. أهمها رقم (7)

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يؤكد خبراء التربية والاستشارات الأسرية، على أهمية توفير الأجواء المناسبة لتربية الطفل تربية سليمة نفسيا وجسديا، وإشعاره بالقدرة على تحمل المسؤولية.

كما يؤكد الخبراء على أهمية دعم اندماج الطفل اجتماعيا من خلال الزيارات للأقارب وصلة الرحم، وتكليفه بمهام تشعره بكيانه وقدرته على أداء المهام وتحمل المسؤولية في الحياة.

ومن أهم النصائح لدعم صحة الطفل النفسية ما يلي:

1 – بالحب الصادق الهادئ المتزن، تستطيعين الوصول بطفلك إلى الأفضل في كافة مجالات حياته؛ الخلقية والسلوكية والدراسية والاجتماعية.

2- مدح إنجازات طفلك، حتى لو كانت بسيطة

3- شجعيه على التعبير عن نفسه.

4- تكليف الطفل بمهام محددة صغيرة في البداية وتكبر تدريجياً

6- التأكيد على أن حب الآباء لأبنائهم لا ينبغي أن يكون مشروطاً بصفات إيجابية؛ مثل التميز في مجال ما.

7- بيئة المنزل، وأسلوب التربية وحب الآباء وعطفهم ورعايتهم، هم البيئة والركيزة الذي يقف عليها الطفل.

8- التحذير من العبارات والسلوكيات السلبية، التي يعيشها الطفل في بيئته وتتكرر معه يوماً بعد يوم.. ستتركه طفلاً ضعيفاً جباناً مدمراً نفسياً وعقلياً، لا يثق بنفسه وبقدراته.

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