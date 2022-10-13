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دراسة تكتشف ارتباط فاكهة العنب بعلاج الخرف

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دراسة تكتشف ارتباط فاكهة العنب بعلاج الخرف

دراسة تكتشف ارتباط فاكهة العنب بعلاج الخرف

دراسة تكتشف ارتباط فاكهة العنب بعلاج الخرف
١١:٤٥:٤٧ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول العنب يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بالخرف،  وجاء الاكتشاف كجزء من سلسلة من الدراسات المنشورة في مجلة Foods، ضمن قائمة من الآثار الإيجابية التي يمكن أن تحدثها هذه الفاكهة على الصحة.

أسرار مضادات الأكسدة

وذكر باحثون من جامعة ويسترن نيو إنجلاند، أن العنب يعتبر مفيداً، بشكل خاص، لأولئك الذين يتبعون نظاماً غذائياً غربياً غنياً بالدهون، حيث من المعروف أن هذه الفاكهة غنية بمركبات كيماوية طبيعية، تعزز بكتيريا الأمعاء الصحية وتخفض نسبة الكوليسترول، حسب “العربية”.

كما يحتوي العنب أيضاً على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المعروفة بتحسين الصحة والوقاية من الأمراض والسرطان، بحسب صحيفة Independent البريطانية.

فيما تحمى مضادات الأكسدة، الخلايا، من التلف الذي تسببه الجذور الحرة سواء داخل الجسم، مثل الالتهابات، أو خارج الجسم، مثل التلوث أو الأشعة فوق البنفسجية أو دخان السجائر.

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نتائج الدراسة على العنب

ووجد فريق الباحثين أن مضادات الأكسدة الموجودة في العنب يمكن أن تحمي الدماغ من الإصابة بالخرف عن طريق تحسين وظيفة العصبونات أو الخلايا العصبية.

كما يقلل العنب من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية – وهي حالة ناجمة عن تخزين الدهون الزائدة في الكبد – وزيادة متوسط ​​العمر المتوقع بخمس سنوات إضافية.

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الإصابة بالخرف جامعة ويسترن نيو إنجلاند دراسة علمية فاكهة العنب فوائد العنب مرض الخرف مضادات الاكسدة

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