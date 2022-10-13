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الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو
١١:٣٤:١٣ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

سجل الجنيه الإسترليني في التعاملات اليومية ارتفاعاً مقابل الدولار واليورو.

فقد تداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.1322 دولار أمريكي، بزيادة 2.01 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1564 يورو بزيادة 1.14 %.

واليوم أغلق مؤشر الأسهم الرئيس منخفضًا 129.56 نقطة ليقفل عند مستوى 11421.78 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 112 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 281 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 33 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 173 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأصيل، والعمران، والمراعي، وبوبا العربية، وأسمنت تبوك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سلامة، وأمانة للتأمين، والدواء، وشاكر، وحلواني إخواني الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.24% و 10% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وزين السعودية، و بترو رابغ ، و إس تي سي، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان، و إس تي سي، ومعادن، والإنماء، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم  الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 45.50 نقطة ليقفل عند مستوى 19769.80 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 20 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 353 ألف سهم تقاسمتها 2139 صفقة.

الكلمات الدلالية:
اقتصاد الاسترليني الدولار العملات

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