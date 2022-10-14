حصاد الأسبوع الاقتصادي: ارتفاع الإنتاج الصناعي وتوقعات بنمو البتروكيماويات

وجاءت التوقعات إيجابية لـ4 شركات بارتفاع عن الربع المماثل من العام الماضي، أولها “بترورابغ” بـ382% و”سابك للمغذيات” بـ 89%.

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ارتفاع القيمة السوقية للأسهم

وعلى صعيد آخر، ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة لدى السوق المالية للمملكة بقيمة 10975.36 مليار ريال نهاية الأسبوع المنتهي في 06 أكتوبر 2022، بارتفاع بلغت نسبته نحو 1.32 %، وبقيمة بلغت حوالي 142.5 مليار ريال، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

ووفق التقرير الأسبوعي للسوق المالية “تداول” لقيمة ملكية المستثمرين، فقد بلغت قيمة ملكية “المستثمر الأجنبي ما نسبته 3.33 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة.

وبلغت ملكية المستثمرين في السوق المحلية بنهاية 6 من أكتوبر الجاري ما نسبته 96.19% وطني، 33.3% أجنبي، 0.48% خليجي.

وفي السياق ذاته، أغلق مؤشر الأسهم الرئيس، اليوم، منخفضًا 129.56 نقطة ليقفل عند مستوى 11421.78 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 112 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 281 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 33 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 173 شركة على تراجع.

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ارتفاع التضخم في سبتمبر وتحذيرات النمو تتزايد

ارتفع معدل التضخم في المملكة على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي 3.1%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و0.3% على أساس شهري، ويعد التضخم خلال الشهر الماضي في المملكة هو الأعلى منذ (يونيو) 2021 البالغ 6.2%.

ومن ناحية أخرى، خقّض صندوق النقد الدولي توقعاته لـ “النمو العالمي” للعام المقبل، محذرًا من أن “الأسوأ لم يأت بعد”، وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى للعام الحالى عند 3.2%، فيما خفض توقعاته للعام المقبل إلى 2.7 %، أى أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية من توقعات يوليو.

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أرامكو تتصدر شركات الشرق الأوسط

نجحت شركة أرامكو في تصدر قائمة الشركات في الشرق الأوسط والتي استطاعت دخول قائمة “فوربس” العالمية لأفضل الشركات للعمل بها خلال عام 2022، وجاءت الشركة في المرتبة الأولى إقليميًا و46 عالميًا.