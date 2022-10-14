الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

حصاد الأسبوع الاقتصادي: ارتفاع الإنتاج الصناعي وتوقعات بنمو البتروكيماويات
بالفيديو.. مسؤول بـ«البيئة» يكشف «رقمًا صادمًا» لقيمة التدهور البيئي سنويًا في المملكة
الشمري: يمكن للمسلمين حاملي بطاقة “هيّا” أداء العمرة وزيارة المدينة (فيديو)
«تراس»: بريطانيا ستجتاز العاصفة وهدفي تحقيق الاستقرار
عاجل.. 6 نقاط توضح تفاصيل نقل 108 موظفين بجريدة «أم القرى» إلى «واس»
خلفًا لـ« كوارتنغ».. رئيسة وزراء بريطانيا تعين جيرمي هانت وزيرًا للمالية

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

حصاد الأسبوع الاقتصادي: ارتفاع الإنتاج الصناعي وتوقعات بنمو البتروكيماويات

حصاد الأسبوع الاقتصادي: ارتفاع الإنتاج الصناعي وتوقعات بنمو البتروكيماويات

حصاد الأسبوع الاقتصادي: ارتفاع الإنتاج الصناعي وتوقعات بنمو البتروكيماويات
٠٥:٢١:١٤ م، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حققت المملكة ارتفاعا في مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر أغسطس من عام 2022م، فيما زادت التوقعات بنمو قطاع البتروكيماويات.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم في المملكة، في ظل تراجعات شهدتها الأسواق العالمية، وعلى رأسها وول ستريت الأمريكية، وكذلك البورصة البريطانية.

وشهد قطاع النفط تقلبات في الأسعار، ولا سيما بعد قرار “أوبك+” بخفض الإنتاج، بينما شكلت أسبابا أخرى تقلبات أسعار النفط، ابرزها ارتفاع الدولار، وأسعار الفائدة، والحرب في أوكرانيا

المستوى الأعلى في الإنتاج الصناعي

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) اليوم, نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر أغسطس من عام 2022م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa.

وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أغسطس من عام 2022م بنسبة (16.8%) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021م، وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز.

10 مليارات ريال زيادة في البتروكماويات

توقعت شركات الأبحاث أن يحقق قطاع البتروكيماويات، نموا بنسبة 7%، وبأرباح تقدر بما يزيد عن 10مليارات و469 مليون ريال، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بالرغم من العوامل الإيجابية أو السلبية.

وجاءت التوقعات إيجابية لـ4 شركات بارتفاع عن الربع المماثل من العام الماضي، أولها “بترورابغ” بـ382% و”سابك للمغذيات” بـ  89%.
اقرأ أيضا:

بنسبة 16.8% .. المملكة تحقق المستوى الأعلى في الإنتاج الصناعي

بزيادة 10 مليارات ريال.. توقعات بنمو قطاع البتروكيماويات بنسبة 7%

ارتفاع القيمة السوقية للأسهم

وعلى صعيد آخر، ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة لدى السوق المالية للمملكة بقيمة 10975.36 مليار ريال نهاية الأسبوع المنتهي في 06 أكتوبر 2022، بارتفاع بلغت نسبته نحو 1.32 %، وبقيمة بلغت حوالي 142.5 مليار ريال، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

ووفق التقرير الأسبوعي للسوق المالية “تداول” لقيمة ملكية المستثمرين، فقد بلغت قيمة ملكية “المستثمر الأجنبي ما نسبته 3.33 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة.

وبلغت ملكية المستثمرين في السوق المحلية بنهاية 6 من أكتوبر الجاري ما نسبته 96.19% وطني، 33.3% أجنبي، 0.48% خليجي.

وفي السياق ذاته، أغلق مؤشر الأسهم الرئيس، اليوم، منخفضًا 129.56 نقطة ليقفل عند مستوى 11421.78 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 112 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 281 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 33 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 173 شركة على تراجع.

اقرأ أيضا:

القيمة السوقية للأسهم ترتفع 1.3% خلال أسبوع

94 شركة رابحة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11514 نقطة

ارتفاع التضخم في سبتمبر وتحذيرات النمو تتزايد

ارتفع معدل التضخم في المملكة على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي 3.1%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و0.3% على أساس شهري، ويعد التضخم خلال الشهر الماضي في المملكة هو الأعلى منذ (يونيو) 2021 البالغ 6.2%.

ومن ناحية أخرى، خقّض صندوق النقد الدولي توقعاته لـ “النمو العالمي” للعام المقبل، محذرًا من أن “الأسوأ لم يأت بعد”، وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى للعام الحالى عند 3.2%، فيما خفض توقعاته للعام المقبل إلى 2.7 %، أى أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية من توقعات يوليو.

اقرأ أيضا:

صندوق النقد يُخفّض توقعاته للنمو العالمي العام المقبل.. ويحذر من “الأسوأ”

ارتفاع نسبة التضخم في المملكة الشهر الماضي.. وأسعار اللحوم والدواجن تقفز 6.5%

أرامكو تتصدر شركات الشرق الأوسط

نجحت شركة أرامكو في تصدر قائمة الشركات في الشرق الأوسط والتي استطاعت دخول قائمة “فوربس” العالمية لأفضل الشركات للعمل بها خلال عام 2022، وجاءت الشركة في المرتبة الأولى إقليميًا و46 عالميًا.

وكشف تقرير “فوربس” أن ثلاث شركات من المملكة و4 شركات من الإمارات دخلت التصنيف، بعد أن ضمت قائمة العام الماضي 6 شركات من المملكة، و3 شركات من الإمارات، وواحدة من كل من مصر والأردن.
الكلمات الدلالية:
أسعار النفط أوبك ارتفاع التضخم الحصاد الاقتصادي القيمة السوقية للأسهم تراجع النمو خفض إنتاج النفط صندوق النقد قطاع البتروكيماويات مؤشر الإنتاج الصناعي مؤشر سوق الأسهم

مواد ذات صلة

المزيد
الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع عند مستوى 8412 نقطة

الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع عند مستوى 8412 نقطة

٠٢:٠٨ م، الثلاثاء، ١٧ ديسمبر ٢٠١٣
انخفاض سعر خام «برنت» ليبلغ 37.8 دولاراً للبرميل

انخفاض سعر خام «برنت» ليبلغ 37.8 دولاراً للبرميل

٠٢:٥٠ م، الخميس، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٠
سوق الأسهم تغلق باللون الأخضر مرتفعة 0.25 %

سوق الأسهم تغلق باللون الأخضر مرتفعة 0.25 %

٠٤:٠٢ م، الأربعاء، ١٦ يناير ٢٠١٣
النفط يصعد.. وبرنت يتجاوز 100 دولار بعد سلسلة من الخسائر

النفط يصعد.. وبرنت يتجاوز 100 دولار بعد سلسلة من الخسائر

٠١:١٢ م، الخميس، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *