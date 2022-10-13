الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
انهار من البكاء أثناء دفن أخيه وعندما سألوه فاجأهم بأمر صادم (فيديو)
لهذه الأسباب.. الكويت الأولى خليجيًا في الإصابة بسرطان الثدي
بالفيديو.. مظاهرات عارمة في الأحواز والشرطة الإيرانية تواصل القمع
أميرِ القصيم يطمئنُّ على صحة الشيخ الربيش (صور)
شاهد.. سحب رعدية شرق القنفذة
إرهاب متواصل.. هندوس يهاجمون مسلمين ويعتدون عليهم أثناء صلاة العشاء (فيديو)

الرئيسية

 /

منوعات

 /

انهار من البكاء أثناء دفن أخيه وعندما سألوه فاجأهم بأمر صادم (فيديو)

انهار من البكاء أثناء دفن أخيه وعندما سألوه فاجأهم بأمر صادم (فيديو)

انهار من البكاء أثناء دفن أخيه وعندما سألوه فاجأهم بأمر صادم (فيديو)
١٠:٥١:٢٤ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثر عن قصة يرويها أحد الشيوخ من داخل المقبرة، عن قطع صلة رحم بين أخين.

يقول الشيخ في الفيديو وهو جالسًا في إحدى المقابر :” إن اثنين ولدوا من بطن واحدة ورضعوا من ثدي واحد وعاشوا سنين ثم فارق أحدهما الحياة ومات”.

وأضاف والناس يدفنون وهم على القبر انهار الأخ من البكاء الشديد، فحاول البعض التهوين عليه ويقولون له ” أن الموت حق”، لكنه رد عليهم برد صادم بأن ما يُبكيه هو أنه وأخوه متقاطعين ولا يسلمان على بعضهما منذ 20 عامًا.

وقال الأخ: والله ما أبكي جزعًا من الموت.. لكن انا أبكي لأن أخوي اللي دفناه الآن اللي في الحفرة هذه.. لينا 20 سنة ما سلاّمنا على بعض”، فأصيب الجميع بالذهول.

وأوصى الشيخ في الفيديو الجميع بصلة الرحم، وقال :” اغتنم عمرك تصافحوا وتحابوا .. واعلم أخي الغالي أن نهايتي ونهايتك في هذه الحفرة فإما أن تذكر بالخير أو تذكر بغير ذلك”.

اقرأ أيضًا:

فيديو للحظة دفن الشيخ صالح اللحيدان في مقبرة النسيم

الكلمات الدلالية:
دفن ميت صلة الرحم مقبرة ينهار من البكاء

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو: طيّار يتجنب السقوط على المنازل في اللحظة الأخيرة

بالفيديو: طيّار يتجنب السقوط على المنازل في اللحظة الأخيرة

١٠:٣٨ م، الأحد، ١٠ يونيو ٢٠١٨
بالصور.. تعرّف على أفضل 5 سيارات بالعالم لهذا العام

بالصور.. تعرّف على أفضل 5 سيارات بالعالم لهذا العام

٠٥:٠٠ م، الثلاثاء، ٠٧ أغسطس ٢٠١٨
يملكون 800 مليار دولار.. تعرف على ثروات أغنى 5 أثرياء في العالم

يملكون 800 مليار دولار.. تعرف على ثروات أغنى 5 أثرياء في العالم

٠١:١٢ م، الخميس، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
بريطاني يصمم «قطع الأثاث» ويزرعها في التربة (صور)

بريطاني يصمم «قطع الأثاث» ويزرعها في التربة (صور)

٠٣:٣٤ م، الأثنين، ٢٦ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *