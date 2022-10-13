انهار من البكاء أثناء دفن أخيه وعندما سألوه فاجأهم بأمر صادم (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثر عن قصة يرويها أحد الشيوخ من داخل المقبرة، عن قطع صلة رحم بين أخين.

يقول الشيخ في الفيديو وهو جالسًا في إحدى المقابر :” إن اثنين ولدوا من بطن واحدة ورضعوا من ثدي واحد وعاشوا سنين ثم فارق أحدهما الحياة ومات”.

وأضاف والناس يدفنون وهم على القبر انهار الأخ من البكاء الشديد، فحاول البعض التهوين عليه ويقولون له ” أن الموت حق”، لكنه رد عليهم برد صادم بأن ما يُبكيه هو أنه وأخوه متقاطعين ولا يسلمان على بعضهما منذ 20 عامًا.

وقال الأخ: والله ما أبكي جزعًا من الموت.. لكن انا أبكي لأن أخوي اللي دفناه الآن اللي في الحفرة هذه.. لينا 20 سنة ما سلاّمنا على بعض”، فأصيب الجميع بالذهول.

وأوصى الشيخ في الفيديو الجميع بصلة الرحم، وقال :” اغتنم عمرك تصافحوا وتحابوا .. واعلم أخي الغالي أن نهايتي ونهايتك في هذه الحفرة فإما أن تذكر بالخير أو تذكر بغير ذلك”.

اقرأ أيضًا:

فيديو للحظة دفن الشيخ صالح اللحيدان في مقبرة النسيم