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الصراع يحتدم.. الاتحاد الأوروبي يهدد بإبادة الجيش الروسي
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الصراع يحتدم.. الاتحاد الأوروبي يهدد بإبادة الجيش الروسي

الصراع يحتدم.. الاتحاد الأوروبي يهدد بإبادة الجيش الروسي

الصراع يحتدم.. الاتحاد الأوروبي يهدد بإبادة الجيش الروسي
١١:٠١:١٠ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إن أي استخدام للأسلحة النووية من قبل روسيا ضد أوكرانيا سيؤدي إلى إبادة قواتها، حسب تعبيره.

وقال بوريل: “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إنه لا يخادع.. حسنا، إنه لا يستطيع أن يخادع، ويجب أن يكون واضحا أن الأشخاص الذين يدعمون أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وأعضائه، وأمريكا وحلف شمال الأطلسي لا يخادعون أيضا”، وفقا لـ”سي إن إن” الأمريكية،

وتابع المسؤول الأوروبي “أن أي هجوم نووي ضد أوكرانيا سيجلب ردا وليس ردا نوويا بل ردا قويا من الجانب العسكري بحيث سيتم إبادة الجيش الروسي”.

يذكر أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، أكد في وقت سابق، أن “الظروف التي سيستخدم فيها الحلف العسكري الأسلحة النووية بعيدة للغاية”.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي روسيا

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