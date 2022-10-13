ماذا تعرف عن «الغسول والثروى» .. الزعاق يستعرض سحب وأمطار موسم الوسم

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استعرض الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الأحوال الجوية، خالد بن صالح الزعاق، سحب وأمطار موسم الوسم، وأسماءها ومواعيدها.

تستقبلها دول الخليج

وقال الزعاق إنه مع دخول موسم الوسم، يبدأ هبوب السحب اللطيفة، في الصباح الباكر من أيام الموسم، وتستقبل دول الخليج السحب القادمة من هضبة البحيرات في أفريقيا، ومن بحر العرب، ومن البحر الأحمر.

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أسماء سحب الوسم

وأورد الزعاق أن سحب الوسم إذا كانت منفرشة تسمى بـ”المرابيع” ومفردها مرباع، وهي مرابيع الأبل التي كانت تنتج في أول الزمان.

وأضاف أنه إذا كانت السحب منفردة تسمى بـ”القلايد” ومفردها قلادة، وهي العقد الذي يوضع على الرقبة.

أسماء أمطار الوسم

وكما تابع الباحث الفلكي خالد الزعاق، تسمى أول مطرة بالوسم بـ”الغسول” فهي تغسل الأرض وتمهدها، والثانية تسمي بـ”الثروي” فهي تثري الأرض وتغنيها بجميع أنواع الحشائش، وهي أمطار مبروكة.

وقال الزعاق إن البعض يعتبرون أن أمطار الثروي سميت بهذا الاسم لارتباطها بنجوم الثريا، التي تظهر مع مغيب الشمس.