الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
أميرِ القصيم يطمئنُّ على صحة الشيخ الربيش (صور)
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أميرِ القصيم يطمئنُّ على صحة الشيخ الربيش (صور)

أميرِ القصيم يطمئنُّ على صحة الشيخ الربيش (صور)

أميرِ القصيم يطمئنُّ على صحة الشيخ الربيش (صور)
١٠:٣٠:٥٧ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

اطمأنَّ صاحبُ السموُّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, على صحة رئيس المحكمة الجزائية بمدينة بريدة “سابقاً” الشيخ علي الربيش.

جاء ذلك خلال زيارة سموِّه اليوم للشيخ علي الربيش المنوَّم حالياً بمستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة.
وسألَ سموُّه اللهَ تعالى أن يمنَّ عليه بالصحة والعافية والشفاء العاجل.

من جانبه، عبَّرَ الشيخ علي الربيش عن خالص شكره وتقديره لسموِّ امير القصيم على زيارته واهتمامه، مؤكداً أن ذلك لايُستغرب من القيادة الحكيمة أيَّدها الله.

الكلمات الدلالية:
أمير نطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل السعودية الشيخ علي الربيش

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