لهذه الأسباب.. الكويت الأولى خليجيًا في الإصابة بسرطان الثدي

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كشفت استشارية كويتية عن تصدر بلدها دول الخليج في الإصابة بسرطان الثدي، مرجعة ذلك إلى 3 عوامل رئيسية.

وقالت رئيسة قسم الأشعة في مستشفى العدان د. لطيفة الكندري، إن الكويت حلت في المرتبة الأولى خليجيا في معدلات الإصابة بسرطان الثدي، وذلك بسبب نمط الحياة غير الصحي والضغط والتوتر وقلة النشاط.

وأضافت “الكندري” في تصريح للصحفيين على هامش محاضرة نظمها القسم تحت شعار “توعية المجتمع بسرطان الثدي” إن معدل الإصابة بين النساء يقدر بـ46.3 لكل مئة ألف نسمة عالميا و53.4 لكل مئة الف نسمة محليا.

وأكدت الكندري أن أسباب المرض تعود الى عوامل هرمونية ونمط الحياة والضغط والتوتر والاستمرار لفترات بنمط حياة غير صحي من الطعام والشراب وطريقة النوم وقلة النشاط وغيرها وعوامل بيئية كالتعرض المستمر لملوثات البيئة أو الإشعاعات وعوامل وراثية.

وأشارت إلى أن الإناث معرضة للإصابة بسرطان الثدي أكثر من الرجال، ومع التقدم في العمر تزداد فرصة الإصابة ووجود تاريخ مرضي لمشاكل أو أمراض مرتبطة بالثدي والإصابة السابقة بسرطان الثدي والسمنة والتاريخ العائلي للمرض يزيد من احتمالية الإصابة به.

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