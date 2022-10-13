الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
لهذه الأسباب.. الكويت الأولى خليجيًا في الإصابة بسرطان الثدي
بالفيديو.. مظاهرات عارمة في الأحواز والشرطة الإيرانية تواصل القمع
أميرِ القصيم يطمئنُّ على صحة الشيخ الربيش (صور)
شاهد.. سحب رعدية شرق القنفذة
إرهاب متواصل.. هندوس يهاجمون مسلمين ويعتدون عليهم أثناء صلاة العشاء (فيديو)
الذهب يقلص خسائره وبيانات التضخم تنقذ الموقف

الرئيسية

 /

صحة

 /

لهذه الأسباب.. الكويت الأولى خليجيًا في الإصابة بسرطان الثدي

لهذه الأسباب.. الكويت الأولى خليجيًا في الإصابة بسرطان الثدي

لهذه الأسباب.. الكويت الأولى خليجيًا في الإصابة بسرطان الثدي
١٠:٣٥:٣٢ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

كشفت استشارية كويتية عن تصدر بلدها دول الخليج في الإصابة بسرطان الثدي، مرجعة ذلك إلى 3 عوامل رئيسية.

وقالت رئيسة قسم الأشعة في مستشفى العدان د. لطيفة الكندري، إن الكويت حلت في المرتبة الأولى خليجيا في معدلات الإصابة بسرطان الثدي، وذلك بسبب نمط الحياة غير الصحي والضغط والتوتر وقلة النشاط.

وأضافت “الكندري” في تصريح للصحفيين على هامش محاضرة نظمها القسم تحت شعار “توعية المجتمع بسرطان الثدي” إن معدل الإصابة بين النساء يقدر بـ46.3 لكل مئة ألف نسمة عالميا و53.4 لكل مئة الف نسمة محليا.

وأكدت الكندري أن أسباب المرض تعود الى عوامل هرمونية ونمط الحياة والضغط والتوتر والاستمرار لفترات بنمط حياة غير صحي من الطعام والشراب وطريقة النوم وقلة النشاط وغيرها وعوامل بيئية كالتعرض المستمر لملوثات البيئة أو الإشعاعات وعوامل وراثية.

وأشارت إلى أن الإناث معرضة للإصابة بسرطان الثدي أكثر من الرجال، ومع التقدم في العمر تزداد فرصة الإصابة ووجود تاريخ مرضي لمشاكل أو أمراض مرتبطة بالثدي والإصابة السابقة بسرطان الثدي والسمنة والتاريخ العائلي للمرض يزيد من احتمالية الإصابة به.

اقرأ أيضًا:

لماذا يستهدف سرطان الثدي هؤلاء النساء أكثر من غيرهن؟

الكلمات الدلالية:
الخليج الكويت النساء سرطان الثدي

مواد ذات صلة

المزيد
دراسة أمريكية: تناول ملعقتين فقط من الملح يومياً يضر بـ«القلب»

دراسة أمريكية: تناول ملعقتين فقط من الملح يومياً يضر بـ«القلب»

٠٦:٢٩ م، الخميس، ٠٣ أغسطس ٢٠١٧
احترس.. 5 أخطاء أثناء فترة «العزل المنزلي» تسبب زيادة الوزن

احترس.. 5 أخطاء أثناء فترة «العزل المنزلي» تسبب زيادة الوزن

١٠:٥٧ ص، الثلاثاء، ٠٧ أبريل ٢٠٢٠
كشف علمي جديد يغير مجرى علاج السرطان

كشف علمي جديد يغير مجرى علاج السرطان

١٠:٠٣ م، الجمعة، ١٥ يناير ٢٠١٦
كيف تُخفض الكولسترول بلا أدوية؟.. إليك قائمة بأطعمة تساعدك على ذلك

كيف تُخفض الكولسترول بلا أدوية؟.. إليك قائمة بأطعمة تساعدك على ذلك

٠١:٤٦ م، الأحد، ١٧ نوفمبر ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *