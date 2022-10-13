بالفيديو.. مظاهرات عارمة في الأحواز والشرطة الإيرانية تواصل القمع

تواصل – فريق التحرير:

اندلعت الاحتجاجات بمدينة الأحواز العاصمة، منذ قليل، وتجمع مئات المتظاهرين في مناطق مختلفة، ورفعوا شعارات “لا نريد دولة الملالي”، و”الموت للديكتاتور” و”خامنئي الغبي”.

مدن إيران تواصل الاحتجاج

وأظهرت مقاطع فيديو، احتشاد المتظاهرين في شوارع مدينة سقز، وكذلك مهاباد، وغيرها، فضلا عن العاصمة الإيرانية طهران، فيما تستمر المظاهرات الليلية، لمحاولة منع قوات الشرطة اعتقال المتظاهرين.

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دعوات للانضمام

وأصدرت جماعة “شباب أحياء طهران”، نداءً جديدًا لأهالي طهران، وجميع الإيرانيين بمختلف المحافظات للتجمع السبت المقبل 15 أكتوبر الساعة 12 ظهرًا بجميع الأماكن التي لا يتواجد فيها المرتزقة والقمعيون، وترديد شعار “الموت للديكتاتور”، وأضافت أن “ما زال توجهنا هو المشاركة في جميع الأحياء”.

أعداد الضحايا

من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية، إن قوات الأمن الإيرانية قتلت ما لا يقل عن 23 طفلاً في الاحتجاجات الأخيرة، فيما أكد نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين،أنه تم اعتقال أكثر من 1700 شخص في تبريز، مشيرًا إلى أن مفوضية حقوق الإنسان في النقابة شكلت لجنة دفاع لتوفير الحماية القانونية للمعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة.