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شاهد.. سحب رعدية شرق القنفذة

شاهد.. سحب رعدية شرق القنفذة

شاهد.. سحب رعدية شرق القنفذة
١٠:٠٠:٠٧ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من التقلبات الجوية شرق القنفذة.

وأظهر المقطع، سحبا رعدية ومشاهد لوميض البرق يضيء سماء أحياء شرق القنفذة، مساء اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية. في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.

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الكلمات الدلالية:
أمطار الأرصاد الطقس القنفذة سحب رعدية

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