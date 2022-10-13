الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بالخطوط السعودية للشحن للعمل في جدة
«تويتر» ينتهج سياسة جديدة وفق رؤية ماسك
من هو عبد اللطيف رشيد رئيس العراق الجديد؟
عضوة بحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي تكتشف إصابتها فجأة
صندوق التنمية العقارية يوضح طريقة تفعيل أو إلغاء الحسم الشهري
أطلق النار على مواطن.. تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في جازان

الرئيسية

 /

فرص

 /

وظائف شاغرة بالخطوط السعودية للشحن للعمل في جدة

وظائف شاغرة بالخطوط السعودية للشحن للعمل في جدة

وظائف شاغرة بالخطوط السعودية للشحن للعمل في جدة
٠٩:٤٣:٠٠ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخطوط السعودية للشحن (Saudia Cargo)، عبر موقع  لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات؛ للعمل في جدة، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– ضابط أول خدمة الموارد البشرية

HR Service Senior Officerالمؤهلات و المتطلبات الوظيفية:

  • درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو أي مجال ذي صلة.
  • تقديم المشورة بشأن السياسات والإجراءات للموظفين
  • إدخال وتعديل وتحديث بيانات الموظفين في النظام
  • إعداد الرسائل والمراسلات الواردة والصادرة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية
  • اتخذ الإجراءات اللازمة لمزايا الموظفين
  • مراجعة ظروف التوظيف والعمل لضمان الامتثال القانوني
  • الإبلاغ بشكل دوري عن مهام إدارة الموارد البشرية
  • التعامل مع بيانات كشوف رواتب الشركة وإصدار مدفوعات الموظفين
  • المشاركة في جميع قضايا علاقات الموظفين وتقديم تقرير إلى مدير الموارد البشرية

طريقة لتقديم

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات

الكلمات الدلالية:
الخطوط السعودية للشحن وظائف وظائف بالخطوط السعودية وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
(صدارة للبتر وكيميائيات) تفتح باب القبول والتسجيل لغير الموظفين

(صدارة للبتر وكيميائيات) تفتح باب القبول والتسجيل لغير الموظفين

٠٧:٢٤ م، الأحد، ٠٨ أبريل ٢٠١٢
وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

٠٨:٤٤ ص، الأربعاء، ٠٣ فبراير ٢٠٢١
 جامعة الباحة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

 جامعة الباحة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

٠٦:١٥ م، الأثنين، ١٠ أبريل ٢٠١٧
(الخدمة المدنية) تدعو 142 مرشَّحا لوظائف إدارية لمراجعتها

(الخدمة المدنية) تدعو 142 مرشَّحا لوظائف إدارية لمراجعتها

٠٢:٤٦ م، الأربعاء، ٠٩ مايو ٢٠١٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *