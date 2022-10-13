وظائف شاغرة بالخطوط السعودية للشحن للعمل في جدة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الخطوط السعودية للشحن (Saudia Cargo)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات؛ للعمل في جدة، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– ضابط أول خدمة الموارد البشرية
HR Service Senior Officerالمؤهلات و المتطلبات الوظيفية:
- درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو أي مجال ذي صلة.
- تقديم المشورة بشأن السياسات والإجراءات للموظفين
- إدخال وتعديل وتحديث بيانات الموظفين في النظام
- إعداد الرسائل والمراسلات الواردة والصادرة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية
- اتخذ الإجراءات اللازمة لمزايا الموظفين
- مراجعة ظروف التوظيف والعمل لضمان الامتثال القانوني
- الإبلاغ بشكل دوري عن مهام إدارة الموارد البشرية
- التعامل مع بيانات كشوف رواتب الشركة وإصدار مدفوعات الموظفين
- المشاركة في جميع قضايا علاقات الموظفين وتقديم تقرير إلى مدير الموارد البشرية
طريقة لتقديم
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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