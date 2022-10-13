الذهب يقلص خسائره وبيانات التضخم تنقذ الموقف

تواصل – فريق التحرير:

قلص الذهب خسائره المتلاحقة، خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية، التي عدّلت أوضع أسعار الذهب العالمية.

فيما ارتفعت توقعات الأسواق بشأن رفع معدلات الفائدة الأمريكية في اجتماع نوفمبر المقبل، حيث بلغت احتمالية زيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس نحو 98%.

العقود الآجلة للذهب

سجلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر، هبوطا بنسبة طفيفة تعادل 50 سنتًا لتصل إلى 1677 دولارا للأوقية عند التسوية، بعد أن وصلت إلى 1648.30 دولار خلال التعاملات، حسب “أرقام”.

مؤشر الدولار

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنحو 0.9% عند 112.271 نقطة.

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مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين

وكشفت بيانات اليوم، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع 8.2% في سبتمبر الماضي على أساس سنوي، ما جاء أعلى من التوقعات البالغة 8.1%، لكنه يشير إلى تباطؤ مقارنة بمستوى أغسطس البالغ 8.3%.

بينما تسارع التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة عند 6.6% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ عام 1982.