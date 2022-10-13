أهم 10.. أمر ملكي كريم وتنفيذ حكم الشرع في يحيى المالكي بجازان

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:

عاجل.. خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 64 قاضيًا بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 64 قاضيًا بديوان المظالم.. المزيد هنا :

أطلق النار على مواطن.. تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في جازان

أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان، وفيما يلي نصه:.. المزيد هنا :

القوات الأوكرانية تعلن إسقاط 4 طائرات هليكوبتر روسية خلال 18 دقيقة

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية على وسائل التواصل الاجتماعي إسقاط أربع طائرات هليكوبتر هجومية روسية خلال وقت قصير جدًا.. المزيد هنا :

«أرامكو» تتصدر قائمة أفضل الشركات في الشرق الأوسط لعام 2022

نجحت شركة أرامكو في تصدر قائمة الشركات في الشرق الأوسط والتي استطاعت دخول قائمة “فوربس” العالمية لأفضل الشركات للعمل بها خلال عام 2022، وجاءت الشركة في المرتبة الأولى إقليميًا و46 عالميًا.. المزيد هنا :

مات عطشًا في الصحراء.. شاب أردني يوثق لحظاته الأخيرة فماذا قال؟ (فيديو)

لحظات عصيبة عاشها شاب أردني وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، قبل أن يموت في الصحراء وهو يبحث عن شبكة اتصال يتواصل من خلالها بأحد الأشخاص لإنقاذه.. المزيد هنا :

تنبيه مهم من حساب المواطن للمستفيدين بخصوص البيانات والدخل

دعا برنامج حساب المواطن، المستفيدين الذين لم يقوموا بالإفصاح في الدفعات السابقة للمسارعة إلى تحديث بياناتهم.. المزيد هنا :

الخارجية: المملكة تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة من منظور إستراتيجي

قالت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، إن المملكة تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية من منظور إستراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين.. المزيد هنا :

عبد اللطيف رشيد رئيسًا للعراق.. وبرهم صالح يغادر مجلس النواب بعد هزيمته

انتخب البرلمان العراقي عبد اللطيف رشيد رئيساً للعراق، فيما غادر برهم صالح مجلس النواب بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية.. المزيد هنا :

دبلوماسي خليجي وزوجته يواجهان عقوبة السجن 75 عامًا في أمريكا.. ما القصة؟

أعلنت وزارة العدل الأمريكية رفع دعوى جنائية فيدرالية تنطوي على سلسلة اتهامات بحق ديبلوماسي كويتي سابق وزوجته، في جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 75 سنة.. المزيد هنا :

رسميا.. «محمد شياع السوداني» رئيسا للحكومة العراقية

كلف عبداللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، مساء اليوم الخميس، محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة.. المزيد هنا :

رعب في شوارع بريطانيا.. هجوم على شاب وبتر يده في الشارع (فيديو)

حالة من الرعب يعيشها سكان بلدة إنجليزية بسبب تزايد حالات الاعتداء والبلطجة في الشوارع وفي وضح النهار، حيث وثق فيديو نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، واقعة مرعبة لم تكن الأولى.. المزيد هنا :