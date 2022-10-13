من هو عبد اللطيف رشيد رئيس العراق الجديد؟

تواصل – فريق التحرير:

انتخب البرلمان العراقي، اليوم الخميس، عبد اللطيف رشيد رئيساً للعراق، حيث انطلقت الجلسة النيابية، برئاسة محمد الحلبوسي، بعد اكتمال النصاب القانوني، الذي بلغ وفق الدائرة الإعلامية للبرلمان 269 نائباً.

وصوت نحو 277 نائباً عبر الاقتراع السري، لتبدأ لاحقاً عملية الفرز وعد الأصوات.

وفاز عبد الله رشيد بمنصب رئيس العراق، بعد هزيمة منافسه المنتهية ولايته، برهم صالح (الاثنان ينتميان لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، علماً أن الأخير يدعم صالح).

الساحة السياسية العراقية

وكانت الساحة السياسية شهدت قبل ساعات تحولاً لافتاً، بإعلان الحزب الديموقراطي الكردستاني في بيان، سحب مرشحه للرئاسة ريبر أحمد.

يشار إلى أن منصب الرئاسة عادة ما يولى إلى الأكراد، وتحديدا إلى شخصية من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما يدير “الديموقراطي الكردستاني” حكومة إقليم كردستان، لكن الأخير قلب في الفترة الماضية “الأعراف التي اتبعت” متبنياً ترشيح ريبر أحمد.

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وكانت تنافست على هذا المنصب ثلاثة أسماء، أولها الرئيس الحالي برهم صالح المرشح الرسمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والوزير السابق البالغ من العمر 78 عاماً عبد اللطيف رشيد، القيادي في الاتحاد الوطني والمرشح بشكل مستقل، بالإضافة إلى ريبر أحمد، وزير الداخلية في إقليم كردستان، المرشح عن الديموقراطي الكردستاني، والذي أعلن بوقت سابق اليوم انسحابه.

من هو عبد اللطيف رشيد؟

يذكر أن عبد اللطيف جمال رشيد من مواليد السليمانية شمالي العراق، يوم 10 أغسطس 1944، متزوج وله 3 أبناء: آسوز (40 عاما) وسارة (35 عاما) وزاكروس (34 عاما).

ويتحدث رشيد 3 لغات وهي العربية والكردية والإنجليزية.

بداية العمل السياسي

بدأ تاريخ عبد اللطيف جمال رشيد السياسي في ستينات القرن الماضي، حين انضم الى الحزب الديمقراطي الكردستاني وأصبح عضو ا فعالا فيه ومن ثم قيادي في جمعية الطلبة الأكراد في أوروبا.

شارك عبداللطيف رشيد في الاجتماعات واللقاءات الخاصة بتشكيل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي انبثق من الحزب الديمقراطي والتحق به بعد تشكيله.

– اختير ليكون مندوبا للحزب في بريطانيا وممثلا له في عدد من الدول الأوروبية. وكان له دور بارز في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني منذ تأسيسه في 1975.

– حضر اجتماعات ومؤتمرات المعارضة التي أطاحت بنظام الحكم في العراق عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

– تربط الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد علاقة صداقة قوية مع أقطاب المعارضة العراقية في الخارج، ولازالت قائمة حتى وقتنا هذا.

عودة عبد اللطيف رشيد للعراق

– بعد عودته للعراق حمل معه الخبرة والمهنية، فاختير ليكون وزير ا للموارد المائية من عام 2003 ولغاية نهاية عام 2010، فأنجز الكثير من المشاريع الحيوية التي نهضت بالواقع المائي بما فيها إنعاش الأهوار.

– في عام 2010 عُيّن الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد مستشارا لرئيس الجمهورية ولازال مستمر ا في منصبه حتى الآن.

مهام ومناصب وظيفية

• 2010 حتى الآن: المستشار الأقدم لرئيس جمهورية العراق.

• 2002 إلى 2010: وزير الموارد المائية في العراق.

• في الثمانينات عمل مع منظمة الغذاء والزراعة الدولية في مشاريع تنمية وعمرانية مختلفة.

حصل رئيس العراق الحالي عبد اللطيف رشيد على عدد من الشهادات العلمية كالتالي:

○ 1968: بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة ليفربول.

○ 1972: ماجستير في الهندسة من جامعة مانشستر.

○ 1976: دكتوراه في الهندسة من جامعة مانشستر.

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