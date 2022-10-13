«تويتر» ينتهج سياسة جديدة وفق رؤية ماسك

تواصل – فريق التحرير:

بدأت الشركة المالكة لتطبيق التغريدات الأشهر “تويتر” النظر في سياسات الحظر الدائم للمستخدمين، ومن المحتمل أن تتوافق تلك التغييرات رؤية الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

تحديثات جديدة

ويسعى “تويتر” لمزيد من التحديثات على المنصة، حيث بدأ بالسؤال عن تأكيد العمر عند النظر في المحتوى الحساس، ما يخفف من المحتوى المضلل، ويقلل من انتشار خطاب الكراهية والعنف على المنصة، حسب تقرير أوردته صحيفة “فاينينشال تايمز”.

عودة دونالد ترامب

ومن غير المرجح لدى “تويتر” عودة حساب الرئيس الأمريكي السايق دونالد ترامب إلى المنصة، لأن تويتر لا يفكر في التراجع عن الحظر الصادر بسبب انتهاك سياسته بشأن التحريض على العنف.

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ماسك وحية التعبير

من جانبه، قال المستشار في الإعلام الرقمي، فادي رمزي، تعليقا على ترويج ماسك لدعمه حرية التعبير على “تويتر”: “أعتقد أن الأمر مجرد دعاية، فماسك رجل أعمال ناجح، وسيكون تركيزه منصبا على كيفية تحويل المنصة بحيث تحقق أرباحا مالية”، حسب “سكاي نيوز عربية”.