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عضوة بحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي تكتشف إصابتها فجأة
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عضوة بحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي تكتشف إصابتها فجأة

عضوة بحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي تكتشف إصابتها فجأة

عضوة بحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي تكتشف إصابتها فجأة
٠٩:٠٣:٢١ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت مواطنة تدعى أمل المجدوعي، تفاصيل اكتشافها بالصدفة إصابتها بسرطان الثدي، رغم أنها عضو بحملة التوعية بالكشف المبكر، حيث كانت تقوم بتغطية حملات التوعية والكشف رفقة الحملة.

وقالت في تصريحات لقناة الإخبارية، أنها لم تشعر بأعراضه، ولم تبادر بالفحص المبكر، رغم أنها كانت ضمن الطاقم التنظيمي للحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي في الباحة.

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وأشارت إلى أن الطبيبة أصرت على فحصها، كنوع من رد الجميل على مشاركتها في الحملة، خاصة عندما علمت أنها بلغت سن الأربعين، مشيرة إلى أنها كانت ترفض الفحص تمامًا إلا أن الطبيبة أصرت على فحصها.

وأكدت أنها بعد الفحص تبين إصابتها بالمرض، لكن في مرحلته الأولى، مشيرة إلى أنها أصيبت بصدمة، نظرًا لأنها لم تتوقع الإصابة لعدم وجود أي أعراض.

وقالت إن الفحص والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، بساعد على العلاج منه بنسبة 99%، مطالبة النساء اللاتي تخطين الأربعين أن يذهبن للفحص.

الكلمات الدلالية:
الكشف المبكر سرطان الثدي سعودية مواطنة

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