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أطلق النار على مواطن.. تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في جازان
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أطلق النار على مواطن.. تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في جازان

أطلق النار على مواطن.. تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في جازان

أطلق النار على مواطن.. تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في جازان
٠٩:٠٠:١٤ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان، وفيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / يحيى بن علي بن يحيى المالكي على قتل / هادي بن يحيى بن سالم المالكي – سعوديي الجنسية – ، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.

توجيه الاتهام والإحالة للمحكمة

وبفضل من الله تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا.

وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / يحيى بن علي بن يحيى المالكي يوم الثلاثاء 15 / 3 / 1444هـ الموافق 2022/10/11م بمدينة جيزان بمنطقة جازان.

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الداخلية: نعمل على استتباب الأمن

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

الكلمات الدلالية:
المحكمة العليا تنفيذ حكم القتل محكمة الاستئناف منطقة جازان وزارة الداخلية

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