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في خليج عمان.. قوة الواجب المختلطة تضبط 6660 كجم حشيش وميثافيتامين (صور)
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في خليج عمان.. قوة الواجب المختلطة تضبط 6660 كجم حشيش وميثافيتامين (صور)

في خليج عمان.. قوة الواجب المختلطة تضبط 6660 كجم حشيش وميثافيتامين (صور)

في خليج عمان.. قوة الواجب المختلطة تضبط 6660 كجم حشيش وميثافيتامين (صور)
٠٨:٥٨:٠٧ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قوة الواجب المختلطة 150 بقيادة القوات البحرية، اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ عملية نوعية من خلال سفينة «مونتروز» التابعة للبحرية البريطانية، وتضبط 870 كجم من مادة الميثامفيتامين المخدرة في المحيط الهندي.

وأوضحت وزارة الدفاع، في تغريدات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم من خلال سفينة خفر السواحل «غلين هاريس» الأمريكية، ضبط زورق بالمياه الدولية في خليج عُمان يحمل 4990 كجم من مادة الحشيش و800 كجم من مادة الميثامفيتامين.

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الكلمات الدلالية:
القوات البحرية حشيش قوة الواجب المختلطة ميثافيتامين وزارة الدفاع

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