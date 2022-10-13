في خليج عمان.. قوة الواجب المختلطة تضبط 6660 كجم حشيش وميثافيتامين (صور)

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أعلنت قوة الواجب المختلطة 150 بقيادة القوات البحرية، اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ عملية نوعية من خلال سفينة «مونتروز» التابعة للبحرية البريطانية، وتضبط 870 كجم من مادة الميثامفيتامين المخدرة في المحيط الهندي.

وأوضحت وزارة الدفاع، في تغريدات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم من خلال سفينة خفر السواحل «غلين هاريس» الأمريكية، ضبط زورق بالمياه الدولية في خليج عُمان يحمل 4990 كجم من مادة الحشيش و800 كجم من مادة الميثامفيتامين.

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