صندوق التنمية العقارية يوضح طريقة تفعيل أو إلغاء الحسم الشهري

تواصل – فريق التحرير:

أوضح صندوق التنمية العقارية، اليوم، طريقة تفعيل أو إلغاء الحسم الشهري، عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.

وشرح الصندوق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، طريقة تفعيل أو إلغاء الحسم الشهري، عبر الموقع الإلكتروني، وهي كالآتي:

خطوات التفعيل:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني

2- اختيار “النفاذ الوطني الموحد”

3- الضغط على أيقونة “خدمة المواطنين”

4- طلب تفعيل وإلغاء الحسم واختيار العقد

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وأوضح الصندوق أنه بعد إجراء خطوات التفعيل، تصل رسالة بإمكانية طباعة خطاب تفعيل الحسم، كما يمكن إجراء الخطوات عبر الرابط التالي: ( هنا ).

٤ نصائح لتجنب تأخر نزول الدعم الشهري

وفي سياق آخر، أكد صندوق التنمية العقارية أن ‏الالتزام هو أهم وسائل المحافظة على استمرار الدعم الشهري.

وأضاف الصندوق عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أن ضمان نزول الدعم يكون عبر الإلتزام، موجها ٤ نصائح لتجنب تأخر نزول الدعم الشهري.

وجاءت هذه النصائح كالتالي:

1_ سداد الأقساط بشكل كامل.

٢_السداد بشكل جزئي لا يعطي المستفيد الأحقية بالدعم.

٣_الانتظام الشهري والغير منقطع في السداد الشهري.

٤_التأكد من صحة البيانات الشخصية وتحديثها في حال تغييرها أو تجديدها.