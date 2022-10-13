وظائف بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي
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أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH)، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
السكرتير الطبي التنفيذي III
المؤهلات و الخبرة
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- الحد الأدنى أو المطلوب: دبلوم لمدة سنتين في السكرتير الطبي أو إدارة الصحة / المستشفى أو أي مجال ذي صلة. مع 6 سنوات من الخبرة.
- أو دبلوم 3 سنوات في السكرتير الطبي أو إدارة الصحة / المستشفى أو أي مجال ذي صلة. مع 4 سنوات من الخبرة.
- أو درجة البكالوريوس في سكرتير طبي أو إدارة الصحة / المستشفى أو أي مجال ذي صلة. أي خبرة المطلوبة.
- التسجيل / الترخيص.
- نتائج IELTS مطلوبة
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2.أخصائي تخطيط
III
المؤهلات والخبرة
- الحد الأدنى أو المطلوب: دبلوم سنتان ؛ إدارة سلسلة التوريد أو ما يتصل بها (مثل إدارة الأعمال ، ومدير الرعاية الصحية ، والهندسة ، وما إلى ذلك) التعليم السريري (مثل فني الصيدلة ، وفني التمريض ، وفني الرعاية الصحية الآخر ، وما إلى ذلك) مع 6 سنوات من الخبرة.
- يفضل درجة البكالوريوس. إدارة سلسلة التوريد أو ما يتصل بها (مثل الرعاية الصحية ، والمسؤول ، وإدارة الأعمال ، والهندسة ، وما إلى ذلك) التعليم السريري (مثل الصيدلي ، والممرض ، وأخصائي الرعاية الصحية الآخر ، وما إلى ذلك) لا تتطلب الخبرة.
طريقة التقديم:
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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