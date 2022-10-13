البيت الأبيض يصدر بيانا بشأن تنفيذ الاتفاق النووى الإيرانى

تواصل – فريق التحرير:

قال البيت الأبيض، اليوم، إن الاتفاق النووي الإيراني ليس قريب التنفيذ، وصرحت واشنطن: ” لسنا قريبين من العودة إلى تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران”.

وأضاف البيت الأبيض: “نواصل الإبقاء على احتمال فرض عقوبات إضافية على إيران ووكلائها”.

التمسك بالمسار الدبلوماسي

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية شددت على تمسكها بالمسار الدبلوماسي لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، معتبرة أنه “الخيار الأفضل لتقييد برنامج إيران النووي”.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس، إن العودة المتبادلة للاتفاق النووي مع إيران تصب في مصلحة الولايات المتحدة، حسب تصريحات لـ”العربية”.

اقرأ أيضا:

الاتفاق النووي في مهب الريح.. البيت الأبيض يوجه رسالة للنظام الإيراني

وساطة أوروبية

فيما شهدت الفترة الأخيرة، مقترحا أوروبيا، لإعادة إحياء الاتفاق النووي، فيما رفضت واشنطن كل الشروط الإضافية التي ناشدت بها طهران في ردها على المقترح الأوروبي، مشددة على ألا يتجاوز تخصيب إيران لليورانيوم أكثر من 4%، وكذلك طالبت برفع أي قيود إيرانية على المفتشين الدوليين.