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شاهد.. أمطار غزيرة على محايل عسير

شاهد.. أمطار غزيرة على محايل عسير

شاهد.. أمطار غزيرة على محايل عسير
٠٨:٠٤:٥٣ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على محايل عسير، مساء اليوم الخميس.
وأظهر المقطع أجواء محايل عسير، بعد هطول الأمطار في مشهد يبهج الصدور، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات طقس اليوم

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-38 على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي وتصل إلى 40كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج .

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الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار الخير الأرصاد الطقس محايل عسير هطول الأمطار

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