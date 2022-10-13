رعب في شوارع بريطانيا.. هجوم على شاب وبتر يده في الشارع (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

حالة من الرعب يعيشها سكان بلدة إنجليزية بسبب تزايد حالات الاعتداء والبلطجة في الشوارع وفي وضح النهار، حيث وثق فيديو نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، واقعة مرعبة لم تكن الأولى.

وأظهر الفيديو الذي نشرته الصحيفة هجوم لص ملثم يحمل سكينا على شاب في إحدى شوارع هدرسفيلد، إلى بتر يده.

فيما استنكرت صحف بريطانية الهجمات المتكررة التي باتت تشهدها هذه البلدة الإنجليزية.

اقرأ أيضًا:

موثقة بالأدلة.. عريضة تطالب بريطانيا بالاعتذار عن جرائم حرب ارتكبتها في فلسطين

ووصفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية هدرسفيلد بـ”البلدة الخارجة عن القانون”، مشيرة إلى أن العنف تزايد بشكل كبير في المنطقة، حيث تشن العصابات هجماتها في وضح النهار وأمام مرأى الجميع.

وآخر هذه الحوادث، ما حصل لشاب، يبلغ من العمر 30 عاما، حين واجه عصابة ملثمة تتكون من شخصين، يتراوح عمرهما بين 17 و18 سنة.

وذكرت “ديلي ميل” أن المراهقين استخدما سكينا طويلا لمهاجمة الضحية، مما أدى إلى بتر يده، قبل أن يلوذا بالفرار وهما “يضحكان”، حسب شهود عيان.

وقالت فتاة حضرت الواقعة: “قمت مع شخصين آخرين بوضع يده المبتورة في دلو”.

ولم يعرف بعد ما إذا كان سيكون بمقدور الأطباء إعادة وصل اليد المبتورة أم لا؟