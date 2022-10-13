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هل التسجيل في الأسر المنتجة متاح حالياً؟ برنامج ريف يجيب
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هل التسجيل في الأسر المنتجة متاح حالياً؟ برنامج ريف يجيب

هل التسجيل في الأسر المنتجة متاح حالياً؟ برنامج ريف يجيب

هل التسجيل في الأسر المنتجة متاح حالياً؟ برنامج ريف يجيب
٠٧:٣٥:٥٩ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج ريف، أن الدعم المقدم من برنامج التنمية الريفية المستدامة مستمر لمن تنطبق عليه الشروط.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مغرد قال فيه “هل التسجيل في الأسر المنتجة متاح حالياً أم لا ؟!”.

وأجاب برنامج ريف بقوله “حياك الله، الدعم المقدم من برنامج التنمية الريفية المستدامة مستمر لمن تنطبق عليه الشروط، ويمكنك الإطلاع على الشروط والتسجيل عن طريق الرابط التالي: https://reef.gov.sa/#/faqs ، نشكر لك تواصلك”.

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شروط التسجيل في برنامج ريف

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.

2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.

5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.

6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًا لكافة البرامج.

7- تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج.

8- الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.

9- أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلًا في المنصة الإلكترونية.

10- استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك.

11- رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.

12- حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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