خطوات نقل طالب من مدرسة إلى أخرى عبر نظام نور.. تعرف على الخدمات

تواصل- فريق التحرير:

يتساءل البعض عن خطوات نقل طالب من مدرسة لأخرى، عبر نظام نور، الذي وفّر خدمات عدة للطلاب وأولياء الأمور.

ونقدم في هذه السطور شرحًا للخدمة عبر عدة خطوات يمكن للطالب أو ولي الأمر تنفيذها كالتالي:

1- تسجيل الدخول إلى نظام نور من خلال الضغط هنا.

2- الدخول على طلب نقل إلى مدرسة.

3- توضيح اسم الطالب المُراد نقله.

4- تحديد الإدارة المُراد النقل منها.

5- اختيار إدارة التعليم المراد النقل إليها.

6- ختيار اسم المدرسة المُراد النقل إليها.

7- لضغط على أيقونة “تثبيت” بعد الانتهاء.

طريقة تسجيل الحضور والانصراف للمعلمين

أتاحت المملكة نظام نور التعليمي لمساعدة أولياء الأمور والطلاب على تسهيل عملية التعليم، وربط المنظومة ككل، بما يخدم العملية التعليمية ويحقق أقصى استفادة للطلاب في تحصيل المواد.

ويوفر نظام نور عددًا من الخدمات التعليمية المميزة التي تخدم المنظومة ككل، ومنها تسجيل حضور وانصراف المعلمين بالخطوات التالية:

1- تسجيل الدخول على منصة نور من هنا.

2- الذهاب إلى “المعلمون”، ثم اختيار “شؤون المعلمين”.

3- الدخول لإضافة الحضور والانصراف.

5- اختيار المعلم المراد إدخال حالته.

6- إدخال بعض البيانات المطلوبة وهي:

* اسم المعلم.

* موعد الحضور والانصراف.

* ملاحظات.

* ثم إدخال تاريخ الإجراء.

7- الضغط على “حفظ”.

كما يوفر نظام نور خدمة استخراج شهادة بدل فاقد للمرحلة الابتدائية أو لأي مرحلة دراسية تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور، حيث تعد خدمة استخراج بدل فاقد من أهم الخدمات التي يقدمها النظام بكل سهولة.

• خطوات استخراج شهادة بدل فاقد

ويمكن استخراج شهادة بدل فاقد لأي مرحلة دراسية من خلال الخطوات التالية بكل سهولة:

1- تسجيل الدخول على منصة نظام نور (هنا الرابط)

2- الدخول إلى الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار طلب بديل.

3- ملء بعض البيانات الأساسية، مثل إسم المدرسة والسنة الدراسية.

4- إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله إلى هاتفك.

5- تكملة الاستمارة، وتعبئة باقي معلوماتك وبياناتك التي يطلبها الموقع.

6- إرسال طلب الحصول على شهادة بدل فاقد.

7- متابعة الطلب عن طريق خدمة متابعة الطلبات الموجودة في حسابك الشخصي.

8- يتم الرد على طلبك وتحصل على شهادتك الدراسية في أقرب وقت ممكن.

9- إرسال الشهادة بصيغة pdf عن طريق عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.

اقرأ أيضا:

نظام نور.. رابط وطريقة عرض الملف الدراسي للطالب

تعليم الرياض: 5 خطوات لنقل الأبناء من مدرسة لأخرى عبر نظام نور

• الدخول حال نسيان كلمة السر

– تسجيل الدخول إلى لنظام نور (هنا الرابط) من والضغط على “نسيت كلمة السر”.

– إدخال رقم الهوية ورمز التحقق.

– الضغط على خانة التالي واختيار “الاستعادة بالبريد الإلكتروني”.

– إدخال عنوان البريد الإلكتروني والضغط على “متابعة”.

– يتم إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني من نظام نور.

– الاطلاع على اسم المستخدم بالرسالة وحفظه.

– الضغط على استعادة كلمة السر.

– إنشاء كلمة سر جديدة وتأكيدها وحفظها.

– تسجيل الدخول باستخدام كلمة السر الجديدة بكل سهولة.

• خدمات يقدمها نظام نور

ومن الخدمات التي يقدمها نظام نور، خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية”، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام.

كذلك يتيح نظام نور خدمة التسجيل للطلاب الجدد “طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى”، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية.

أيضا من خلال نظام نور، يمكن للطلاب الاطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بأخبار الدراسة وجداول الامتحانات من خلال موقع نظام نور الإلكتروني، حيث يساعد موقع نور الطالب على معرفة كل ما هو جديد والإلمام بكل ما يتعلق بالدراسة.

اقرأ أيضا:

بالخطوات.. طريقة التسجيل برقم الهُوية للطلاب وأولياء الأمور في نظام نور

للمعلمين.. 11 خطوة لتقديم اعتراض على النقل الداخلي عبر نظام نور