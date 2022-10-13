إحباط تهريب أكثر من 5 آلاف قرص أمفيتامين ومواد مخدرة في نجران

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تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود، في قطاع شرورة، بمنطقة نجران، اليوم، من إحباط محاولة تهريب كميات مختلفة من المواد المخدرة.

أقراص أمفيتامين ومواد “الشبو والحشيش”

وأعلنت “حرس الحدود” تتمكنها من إحباط تهريب 36 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدِّر و5548 قرص إمفيتامين مخدر و500 جرام من مادة الشبو المخدر.

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ضبط المهربين

وضبطت الكميات المذكورة بحوزة 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

شحنة أخرى في سبتمبر

وخلال الشهر الماضي،أحبطت دوريات حرس الحدود بقطاع سقام بمنطقه نجران تهريب 33.3 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، وقبضت على مهربيها، وهم 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وكشف “حرس الحدود” أنه بالتنسيق مع مكافحة المخدرات تم القبض على مستقبليها، وهما مواطنان.

وأوضح أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.